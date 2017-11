G5 Sahel : Les Etats-Unis annoncent 60 milliards de dollars pour l’opérationnalisation de la force conjointe

La session spéciale du Conseil de sécurité de l’ONU portait sur l’examen du rapport du SG des Nation-Unies paru dans le mois d’octobre et le financement de la force conjointe du G5 du Sahel. En plus des ministres des Affaires étrangères des pays membres dU G5 Sahel (Burkina, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad), plusieurs personnalités comme le secrétaire d’Etat américain, le président de l’Union Africaine, le représentant spécial de l’Union Européenne pour le Sahel et le Secrétaire général de l’ONU étaient de la partie. Pour le patron de la diplomatie burkinabè, la session a été assez riche pour les pays du G5 Sahel qui ont su montrer que « la sécurité du Sahel est la sécurité de toute l’Afrique de l’Ouest, c’est aussi la sécurité de l’Afrique du Nord, de l’Europe et du monde entier ».

D’où cette nécessité d’aider cette force conjointe afin que les pays du Sahel puissent être en sécurité et se développer comme il se doit. Pour son opérationnalisation, il faut 423 millions d’euros soit 270 milliards 470 millions de F CFA. A ce jour 108 millions d’euros ont été annoncés, soit 70 milliards 843 millions de F CFA. « Pour le moment, on est très loin du compte », a laissé entendre le ministre Alpha Barry. Il a insisté sur le fait que la bonne estimation pour rendre opérationnel cette force conjointe est belle et bien de 423 millions d’euros au lieu de 250 millions d’euros comme l’estime l’Europe.

Une table ronde des bailleurs

Lors de cette rencontre, malgré les réserves qu’ils ont émises, les Etats-Unis d’Amérique ont annoncé une contribution de 60 millions de dollars (au niveau bilatéral). Juste après cette séance de travail à New York, les différents ministres se sont rendus au département d’Etat américain à Washington. Une occasion qui les a permis de réitérer leur attachement à ce que le G5 Sahel fonctionne convenablement. « L’objectif de ce travail est de préparer la rencontre de Bruxelles qui doit avoir lieu le 14 décembre », a confié le ministre Barry. Cette table ronde des bailleurs vise à mobiliser la somme qu’il faut pour financer la force conjointe du G5 du Sahel. Il a bon espoir que le budget de 423 millions d’euros sera un acquis.

Marcus Kouaman

Lefaso.net