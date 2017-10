FITMO 2017 : Consolider les actions engagées des quinze précédentes éditions

Le comité d’organisation du Festival international de Théâtre et de Marionnettes de Ouagadougou (FITMO) a tenu une conférence de presse ce samedi 28 octobre 2017 à Ouagadougou dans les locaux de l’Espace culturel Gambidi. Cette conférence a eu pour but d’informer le public sur la tenue effective de la 16e édition du festival qui aura lieu du 02 novembre au 02 décembre 2017. Ce festival est organisé par cinq pays de l’Afrique de l’Ouest et est ouvert à tous les arts. Ce sont, le Burkina Faso, le Mali, la Cote d’Ivoire, le Togo et le Niger. Le FITMO 2017 vise à mettre en lumière une richesse du patrimoine immatériel africain, le conte, en organisant une forme de choc des stars.

« Théâtre et Développement durable », c’est le thème retenu pour la 16e édition du Festival international de Théâtre et de Marionnette de Ouagdougou (FITMO). Pour cette 16e édition du FITMO, plusieurs activités ont été prévues. En effet, il y aura un colloque, des spectacles, des rencontres et des ateliers de formation. Conformément à sa tradition, le Président et le directeur artistique du FITMO, Dr Hamadou Mande a montré que « le festival innove dans cette édition par le tracé d’un circuit dénommé « La Route des Arts » qui reliera deux grandes villes de chacun de ces cinq pays ».

A cet effet, l’on a enregistré pour ces villes, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso pour le Burkina Faso, Ségou et Bamako pour le Mali, Katiola et Abidjan pour la Cote d’Ivoire, Lomé et Dapaong pour le Togo, Niamey et Tillabéry pour le Niger tout en intégrant d’autres localités. A l’occasion de l’ouverture de ce festival qui débutera le 02 novembre 2017 à Ouagadougou, un colloque sur le thème « Jean-Pierre Guingané : L’homme et son œuvre » se tiendra à l’Amphithéâtre Jean-Pierre Guingané de l’Université Ouaga I Pr Joseph Ki- Zerbo. Après le colloque, il y aura l’ouverture officielle des spectacles à l’Espace culturel Gambidi le 04 novembre 2017. Et de ce fait, il est également prévu la cérémonie de clôture de l’étape de Ouagadougou le 08 novembre et le reste des activités se tiendront à Bobo-Dioulasso.

Pour ce qui est du coût de l’organisation de la 16e édition du FITMO, Dr. Mande a souligné que ce sont 126 millions de FCFA qui sont votés pour le budget provisoire. Parlant des conditions d’accès au FITMO, il faut dire qu’il n’y a pas de prix fixé auparavant mais il sera demandé à chaque participant de contribuer à la hauteur de ce qu’il peut, c’est dire que la contribution est volontaire. Le nombre de personne attendu pour le FITMO 2017 est de 500 pour les artistes et 50.000 pour le public au Burkina Faso. Au-delà de ces faits, le président du FITMO a expliqué qu’en vingt-huit ans, ce festival est devenu un évènement majeur dans l’agenda culturel africain à travers son ouverture à la marionnette, à la décentralisation, à tous les arts, etc.

Yvette Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net