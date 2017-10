72 heures des assureurs du Burkina : Un don de 26 cartons de rames de papier à la gendarmerie

Faciliter les actions de la gendarmerie dans les différentes missions qu’elle accomplit, c’est le but visé par le don de rames de papier de l’Association professionnelle des sociétés d’assurances du Burkina (APSAB). En effet, C’est un don qui permet de renforcer le partenariat et de mettre en exergue la franche collaboration entre la gendarmerie et les sociétés d’assurances, a laissé entendre M. Roland Ouédraogo, Vice-président de l’APSAB. Selon lui, « ce don est juste un petit geste à l’occasion de notre vingt-cinquième anniversaire afin de permettre à la gendarmerie de bien faire son travail ». En plus de cela, le Vice-président a souligné que ce don sera renouvelé à chaque fois que l’APSAB organisera ses 72 heures.

Le lieutenat Siaka Diarra, Commandant de la campanie de la gendarmerie de Ouagadougou (au milieu)

Quand au commandant de la gendarmerie de Ouagadougou, le Lieutenant Siaka Diarra, ce don de l’APSAB est bien accueilli au sein des deux compagnies de la gendarmerie parce qu’il permettra de résoudre un tant soit peu, les problèmes de papiers auxquels les gendarmes sont confrontés. Ce qui s’explique par le fait que « les unités de terrain travaillent beaucoup sur les cas des accidents de circulation et cela nécessite énormément de papiers donc ce don aidera à combler les lacunes en la matière », a-t-il dit.

Yvette Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net