Gouvernance en Afrique : Un colloque international à Ouagadougou pour poursuivre la réflexion

Dans les années 90, les questions de la gouvernance et de son impact sur les environnements économiques étaient déjà à l’ordre du jour. C’est la résultante de la réussite relative des politiques de stabilisations dont l’objectif était la recherche des équilibres macroéconomiques.

Ces politiques ont eu comme effets désastreux, l’augmentation de la pauvreté et l’accentuation des inégalités sociales. Depuis lors, les liens étroits entre environnement politico-institutionnel ont été établis. Ce colloque qui a pour thème : « Institutions, gouvernance et Développement Economique en Afrique » va permettre selon le Directeur du CEDRES, Idrissa Ouédraogo de « réfléchir aux soubassements théoriques et aux faits empiriques pour comprendre les interrelations existant entre la qualité de la gouvernance et le développement. » Il dit espérer qu’à l’issue des travaux, des solutions soient trouvées.

Le Premier ministre a illustré les liens entre ces notions à travers l’exemple du Burkina Faso. Selon lui, en effet, l’insurrection populaire d’octobre 2014, est la conséquence de « la mauvaise gouvernance que le peuple a subie pendant trois décennies ». « Le renforcement de la démocratie » consécutif aux élections de 2015 a ouvert des perspectives non seulement en matière politique mais aussi économique à travers le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) dont l’axe numéro 1 a également trait aux questions de gouvernance.

Le Chef du gouvernement a de ce fait, annoncé que le gouvernement ne va pas ménager ses soutiens aux structures de recherches comme le CEDRES et le LAPE dont la renommée dépasse les frontières nationales. Invite est donc faite aux chercheurs par le Chef du gouvernement de travailler pour le développement d’une recherche productive qui contribue à la prise de décisions et qui aboutiront à la mise en œuvre réussie du programme gouvernemental de développement économique et social.

