Terrorisme : Les trois militaires tués à Inata inhumés

Le 17 aout 2017 dernier, un véhicule de patrouille de l’armée burkinabè sautait sur une mine, dans la région du sahel. Trois morts et deux blessés avaient été enregistrés. Les trois militaires ont été inhumés dans la soirée du 22 aout 2017 au cimetière municipal de Ouagadougou, après avoir reçu la médaille militaire à titre posthume.

Les soldats de première classe, Franck Nicolas Tiendrébéogo né le 16/12/1992, Nadège Bilgo née le 17/03/1993 et Sylvain Koussoubé né le 02/05/1993 sont les trois militaires burkinabe qui ont perdu la vie suite à l’explosion de leur véhicule le 17 aout dernier, alors qu’ils étaient en patrouille dans la région du Sahel, précisément à Inata dans la province du Soum .

Morts jeunes, pour la défense et la sécurisation du territoire national. Tous célibataires et sans enfants, les trois jeunes ont été décorés de la médaille militaire. De la levée des corps au camp militaire Sangoulé Lamizana, au cimetière municipal, parents, amis, frères d’armes et autorités, les cœurs serrés, ont rendu hommage à ceux qui sont morts pour la patrie.

“J’ai effectué le déplacement pour accompagner ces trois jeunes qui se sont battus pour défendre leur pays et qui sont tombés malheureusement et les armes à la main”, a dit le ministre en charge de la sécurité Simon Compaoré.

“Il y en a qui tombent, il y en a qui se relèvent, ainsi va la vie. Que ceux qui vivent, continuent de se battre pour honorer ceux qui sont tombés, pour que la flamme qui brulait dans les cœurs de ces jeunes puisse continuer à briller, à illuminer tous ceux qui sont encore en vie”, a poursuivi Simon Compaoré pour qui, la victoire appartient à ceux qui se battent.

Pour le ministre, les militaires tombés dans la défense de la patrie méritent honneur et reconnaissance. Il a par ailleurs traduit ses condoléances aux différentes familles encore inconsolables. Plus tôt, au camp militaire Sangoulé Lamizana, l’aumônier a demandé à chacun de garder la foi. « Seule la foi nous aide à tenir dans ce monde difficile », a-t-il dit dans son message. L’homme de Dieu a insisté sur la foi qui cultive en l’homme, l’espérance d’une vie future, après celle sur terre.

« Nous sommes faits pour l’éternité », a-t-il convaincu, tout en demandant à l’assistance de prier pour le repos des âmes des disparus.

