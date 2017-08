Appui aux enfants et jeunes travailleurs migrants : Save The Children offre des kits aux apprenants bénéficiaires du PRAEJEM

Le vendredi 18 Aout 2017, l’ONG Save The Children a offert des kits d’apprentissage aux enfants et jeunes bénéficiaires du Projet régional d’Appui aux Enfants et Jeunes travailleurs Migrants (PRAEJEM) à Bobo-Dioulasso. Au total, 90 kits ont été distribués aux apprenants de ladite ville. Cette activité qui a été rendue possible grâce à l’appui technique et financier de l’Union Européenne.

C’est sous « une pluie bienfaitrice » qu’a eu lieu cette cérémonie de remise de kits d’apprentissage aux enfants et jeunes bénéficiaires du Projet régional d’Appui aux Enfants et Jeunes travailleurs Migrants (PRAEJEM) à Bobo-Dioulasso. Une cérémonie qui a connu la participation des premiers acteurs qui œuvrent pour la protection des enfants et jeunes migrants du Burkina Faso.

A l’entame de cette cérémonie, le chef du projet PRAEJEM à Save The Children à Bobo-Dioulasso, Aboubacar Son, a rappelé l’objectif du projet qui selon lui vise à promouvoir la cohésion sociale et le renforcement des moyens de subsistance des enfants et jeunes travailleurs migrants par la mise en place de mécanismes de coordination nationaux et transnationaux. A l’en croire, ce programme permet de faciliter l’insertion professionnelle de ces jeunes dans notre pays et de leur permettre d’avoir des capacités afin qu’ils puissent dans leur localité, apporter de la richesse à travers leur formation et aussi accompagner d’autres jeunes dans le processus de migration. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Romuald Dofini

Lefaso.net