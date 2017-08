Décès de Salifou Diallo : Le communiqué de l’ADF-RDA

La Nation n’a pas fini de pleurer l’assassinat odieux de ses dignes filles et fils et de ceux des pays amis suite au malheureux évènement qu’a connu notre pays cette semaine, qu’elle apprend avec douleur le décès à Paris, de son Président de l’Assemblée Nationale, Son Excellence Feu Salifou DIALLLO.

L’illustre disparu qui faisait partie des hommes politiques de 1er rang du Burkina de ces trente dernières années était un fin stratège. Courageux, direct et déterminé, il ne reculait devant aucun obstacle pour atteindre ses objectifs politiques. Sa disparition laisse un grand vide qu’il sera difficile de combler.

L’Alliance pour la Démocratie et la Fédération – Rassemblement Démocratique Africain (ADF – RDA), tient à présenter à la famille de Son Excellence Salifou DIALLO, à sa famille politique le Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) et à l’ensemble du peuple Burkinabè, ses condoléances les plus attristées.

Puisse Dieu nous donner les moyens de surmonter les évènements douloureux présents et de vivre ensemble dans la paix, la sécurité et l’harmonie.

Puisse son âme reposer en paix !

ADF-RDA : Paix – Liberté – Justice

Pour l’ADF-RDA,

Le Président

Me Gilbert Noël OUEDRAOGO