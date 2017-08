Nuit des lauréats : La Fédération burkinabè de football récompense les meilleurs footballeurs de la saison

C’est maintenant une tradition. A la fin de chaque saison sportive, la FBF récompense les meilleurs acteurs du football national. Dans la soirée du samedi 12 Aout dernier, la tradition a été respectée. Devant un parterre d’invités, Sita Sangaré et son équipe ont procédé à la remise des distinctions.

Le football féminin

Encore embryonnaire, le football féminin a fait ces dernières années une légère progression. Les championnats nationaux de première et deuxième divisions sont organisés à bonne date. La Coupe du Faso Dames a été organisée pour la première fois successivement l’année dernière et cette année. En plus de cela, il est organisé le championnat national U17.

C’est donc dire que le football féminin gagne progressivement mais surement du terrain. Pour accompagner cette dynamique, la FBF a récompensé les meilleures joueuses et les meilleurs clubs. Dans la catégorie des clubs, l’USFA/Féminin est l’équipe championne du Faso, pendant ce temps, l’USO a remporté la Coupe du Faso.

A titre individuel, Aminata Sanou, du club Princesses, est élue meilleure gardienne, Diane Sawadogo, USFA, remporte le titre de meilleure joueuse. Pendant ce temps, Gbougou Stéphanie, Reines de Ouahigouya, est meilleur canon avec 21 réalisations. Chacune des lauréates est repartie avec la somme de 200 mille francs CFA.

Football masculin

Chez les hommes, le RCK et l’EFO sont les meilleurs clubs de la saison. En effet, le premier a sauvegardé son titre de champion du Burkina tandis que le second repart avec le trophée de la Coupe du Faso. Ces équipes vont représenter le Burkina en campagnes africaines.

Pour la Coupe de la Fédération burkinabè de football, qui donne plus de compétition aux clubs de troisième division, Vitesse FC de Bobo-Dioulasso, entrainé par l’ancien international Mamadou Zongo dit Bebeto, s’est adjugé le trophée en battant en finale Impact FC de Koudougou. Pour la montée en deux, ce sont les clubs CFFEB et IFFA de Matourkou qui sont les promus de cette saison. Pendant ce temps, Salitas et Bobo Sport sont deux à rejoindre l’élite cette année.

L’équipe type de la saison, résultante du vote des entraineurs de la première division, a été dévoilée. Le RCK, l’EFO, l’AJEB, l’ASFB, RAHIMO FC, l’USO et le RCB se partagent les différents postes. Le meilleur canon, Salam Kagambèga, 12 buts, est de l’équipe des militaires. Le meilleur Coach a été décerné à Boureima Kaboré de l’EFO et Sylla Ousmane Junior est le meilleur joueur de la saison. Ses talents lui ont valu un contrat en Tunisie.

Des dirigeants distingués

En plus des joueurs et des entraineurs, des dirigeants ont reçu des distinctions. Georges Marshall, Karamogo Sam, Soumaïla Diallo ont reçu des attestations.

Le colonel Yacouba Ouédraogo alias Yac, promoteur de Salitas, était en guest star. Le président de la Fédération burkinabè de football a demandé un tonnerre d’applaudissements à ses invités pour le colonel « Yac ». « Je voulais souligner particulièrement la présence du colonel Yacouba Ouédraogo dit Yac, ancien ministre des sports et des loisirs.

C’est vrai que les gens ont créé beaucoup de discours inutiles entre mon frère de tous les temps et moi pour nous opposer mais voilà qu’on est ensemble ce soir. Preuve qu’il n’y a rien entre nous. Il est un grand frère pour moi et il le restera toujours, c’est dans l’union qu’on pourra avoir un football fort », a-t-il indiqué. En réponse à cet appel, le public a offert une standing ovation de près d’une minute au promoteur du club Salitas.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net