Attaque terroriste du café Aziz Istanbul : Le Cadre de concertation national des OSC invite à « éviter les polémiques politico-politiciennes ! »

En ces moments douloureux pour les familles des victimes et de la nation tout entière, le Cadre de Concertation national des Organisations de la Société Civile, présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés suite à l’attaque lâche et honteuse du CAFE AZIZ ISTANBUL dans la nuit du 13 aout 2017.

Cette attaque perpétrée par des individus non encore identifiés, dont l’objectif est de déstabiliser notre pays et saper ses efforts de consolidation de l’Etat de droit et démocratie a fait malheureusement 20 morts et une dizaine de blessé.

En cette circonstance extrêmement douloureuse où la consternation se lit à tous les niveaux, le CCNOSC condamne sans réserve cette attaque ignoble contre des personnes innocentes.

Le CCNOSC apporte son soutien sans équivoque aux FDS qui ont su braver avec professionnalisme et courage ces attaques terroristes

Le CCNOSC appelle les autorités à redoubler d’effort dans la lutte contre le terrorisme en dotant nos FDS de matériel adéquat.

Il appelle par ailleurs les autorités à renforcer la surveillance dans les zones à risques et à renforcer le contrôle sur les axes routiers et frontaliers.

Le CCNOCS appelle l’ensemble des forces vives de la nation à se rassembler dans ces moments douloureux qui affectent toute la nation, et éviter les polémiques politico-politiciennes !

La lutte contre le terrorisme est un combat de tous les fils et filles de ce pays.

Le CCNOSC appelle les Burkinabè à rester unis, déterminés et vigilants face à cette menace.

Fait à Ouagadougou, le 16 aout 2017

La Présidente d’honneur du CCNOSC

Safiatou LOPEZ/ZONGO

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL