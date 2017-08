Attaque terroriste du café Aziz Istanbul : L’Opposition invite l’ensemble des citoyens à l’unité d’action contre le terrorisme

Les partis politiques membres du Cadre de Concertation du Chef de file de l’Opposition ont tenu une réunion extraordinaire le lundi 14 août 2017 au siège du CFOP. Présidée par M. Zéphirin DIABRE, Chef de file de l’Opposition, cette rencontre était consacrée à l’attaque terroriste qu’a connue le Burkina Faso dans la nuit du 13 au 14 août dernière.

A l’entame de la réunion, les chefs de partis ont observé une minute de silence en mémoire des personnes tombées sous les balles assassines des terroristes.

Le Chef de file de l’Opposition a rendu compte des initiatives d’urgence qu’il a prises dans le cadre de la crise. Il s’agit, entre autres, d’une condamnation ferme et un appel à l’unité nationale dès la nuit du 13 août, des messages de soutiens et de compassion à la Nation, et de la visite d’une délégation de l’Opposition à l’hôpital Yalgado OUEDRAOGO pour soutenir les blessés et encourager le corps médical.

L’Opposition politique réitère sa condamnation vigoureuse de cette attaque ignoble. Elle présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

L’Opposition tient à féliciter les forces de défense et de sécurité pour leur engagement patriotique et leur professionnalisme. Elle salue également les immenses efforts fournis par le corps médical pour apporter des soins rapides et appropriés aux blessés.

L’Opposition invite l’ensemble des citoyens à l’unité d’action contre le terrorisme. Elle demande au Gouvernement de mettre tout en œuvre pour permettre à notre pays de lutter plus efficacement contre le terrorisme.

Débutée à 18 heures, la réunion a pris fin à 20 heures, dans un esprit de recueillement.

Ouagadougou, le 16 août 2017

Le service de communication du Chef de file de l’Opposition