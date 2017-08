Loterie nationale burkinabè : La direction de l’Ouest a commémoré le jubilé d’or

Dans le cadre des festivités du jubilé d’or de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB), l’équipe de la direction générale a organisé les samedi 12 et dimanche 13 Aout 2017, une série d’activités notamment une course cycliste féminine, un diner gala du personnel et de la force de vente et un grand concert d’artistes musiciens à Bobo-Dioulasso.

1967-2017, la Loterie Nationale Burkinabè a cinquante (50) ans. « Cinquante ans au service du développement socio-économique du Burkina Faso », tel était le thème de ce jubilé d’or. Afin de commémorer ce jubilé d’or dans la capitale économique, Bobo-Dioulasso, l’équipe de la direction générale, a initié une série d’activités les samedi 12 au dimanche 13 Aout 2017. Parmi ces activités, il s’est agi de l’organisation d’une course cycliste féminine, d’un diner gala du personnel et de la force de vente et de l’organisation d’un grand concert d’artistes musiciens.

Ainsi, très tôt dans la matinée du samedi 12 Aout, c’est sur une avenue de la nation parée aux couleurs de la LONAB, que le personnel de la société accompagné des premiers responsables de la région des Hauts-Bassins s’est réuni pour la tenue d’une course cycliste féminine. Ainsi, cinquante braves femmes de la ville de Sya ont pris part à cette compétition sur une distance de 14km soit 5 fois 2,7km, du rond point de la nation à la place Tieffo Amoro.

Selon le DG de la LONAB, « cette course était une manière de faire un clin d’œil à nos mamans, à nos sœurs, à nos enfants qui, quotidiennement font des efforts pour subvenir à leurs besoins ». A l’issue de cette compétition, la championne qui est Kanko Diane, remporte la somme de 100 000 Frs CFA. Aussi, la deuxième à la dixième empochent respectivement 75 000 Frs, 70 000 Frs, 60 000 Frs, 50 000 Frs, 40 000 Frs, 35 000 Frs, 30 000 Frs, 25 000 Frs et 20 000 Frs et de la onzième à la dernière 10 000 Frs chacune.

Un diner gala pour encourager le personnel et la force de vente

Après la competition de course cycliste féminine dans la matinée du samedi 12 Aout 2017, les responsables de la LONAB ont tenu à réunir les autorités régionales et communales ainsi que leur clientèle autour d’une soirée de diner gala. Une soirée qui a permis au directeur général Simon Tarnagda d’étaler les avancées notables de sa société au cours de ces cinquante années.

Il s’agit notamment de son chiffre d’affaires qui est passé de 30 millions 601 mille 900Francs CFA en 1967 à 110 milliards F CFA en 2016 ; le personnel qui est passé de 15 à 264 agents ; les investissements socio-économiques cumulés s’élèvent à plus de 20 milliards de Francs CFA ; le nombre des agents de vente est passé d’une dizaine d’agents de vente privés à plus de 3000 gérants de club, aides guichetières, agents et sous agents de vente.

« C’est donc un réel motif de satisfaction qui nous anime aujourd’hui. L’occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à nos devanciers qui ont bravé les intempéries et les difficultés de toutes sortes pour que la LONAB soit ce qu’elle est aujourd’hui », s’est-il réjouit.

Selon lui, ces moments sont d’autant plus importants et inoubliables dans l’histoire de la LONAB. Ainsi, au cours de ce diner gala, il a exprimé sa satisfaction du personnel, de la force de vente et des autres partenaires. Il a également remercié le gouverneur de la région des Hauts-Bassins et toute la délégation qui l’accompagne, pour l’accueil chaleureux. Cependant, il a invité ses collaborateurs à se battre, « car le chemin est encore long ».

« La mise en place de notre plan stratégique 2016-2025 et la démarche qualité sont autant de défis que nous devons, main dans la main, relever avec brio. J’en appelle à votre sens élevé de la responsabilité pour accompagner cette nouvelle vision qui garantira des lendemains meilleurs à notre société », a laissé entendre le DG.

Toutefois, il reste convaincu qu’avec le dialogue et la concertation qui ont toujours prévalu dans le cadre des relations qui les lient, ils arriveront à tracer ensemble les chemins qui mènent à la victoire. Aussi, il réitère son engagement à rester disponible et attentif pour nouer avec toute l’équipe de la LONAB, un dialogue franc et constructif, afin de trouver ensemble les solutions aux problèmes rencontrés par sa société. « Je vous rassure que la direction générale développe des initiatives pour moderniser nos produits, améliorer notre compétitivité et notre rentabilité avec l’apport des technologies de l’information et de la communication », a-t-il lancé à ses collaborateurs.

Une soirée riche en couleurs avec des prestations d’artistes burkinabè tels que Eldji, Mariam Badini, Abdalah Dossama, Jezy (le lauréat du Marley d’or 2017), Dicko Fils, Sissao et ATT, et le Kundé d’or Emilo Lechanceux qui ont émerveillé le public par leurs belles mélodies envoutantes.

Présent à cette célébration, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Antoine Attiou s’est réjouit d’être au coté du DG de la LONAB pour la commémoration de ce jubilé d’or.« C’est un plaisir pour moi d’être au coté de monsieur Tarnagda Simon, DG de la LONAB, à l’occasion de cette célébration. Je tiens à remercier la LONAB pour tout ce qu’elle fait pour le peuple burkinabè. Elle demeure un partenaire de choix pour le gouvernement du Burkina Faso », a lancé ce dernier.

Un concert pour commémorer ses cinquante ans avec la population de Sya

Pour ainsi joindre l’utile à l’agréable, la direction générale de la LONAB a organisé un grand concert le dimanche 13 Aout au profit de la population de Sya au stade Sangoulé Lamizana. Un moyen pour la direction, de toucher toutes les couches de la population et surtout la frange jeune. Car selon Aboubacar Lankouandé, président du comité d’organisation du cinquantenaire de la LONAB, « c’est la musique qui réunit le mieux ».

Cette soirée a connu l’adhésion massive des Bobolais qui sont sortis nombreux pour la circonstance. Ainsi, c’est dans un stade presque plein que ce concert a connu la participation d’artistes nationaux et internationaux, notammant le malien Sidiki Diabaté qui a livré une prestation de taille, « digne de la LONAB ».

