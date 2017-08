Attaque terroriste du café Aziz Istanbul : Le Conseil national des OSC invite les amis du Burkina et les investisseurs à continuer à faire confiance au Burkina Faso

Le 13 août 2017, les ennemis du Burkina Faso ont endeuillé une fois encore le pays avec de nombreuses pertes en vies humaines.

Le Conseil national des organisations de la société civile du Burkina Faso présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Nos forces de défense et de sécurité ont, de façon courageuse et professionnelle, su apporter une riposte diligente, ce qui a permis de circonscrire les dégâts.

Le Conseil national des organisations de la société civile du Burkina Faso, tout en condamnant cette barbarie, félicite les forces de défense et de sécurité pour leur action hautement patriotique. Il félicite également le gouvernement pour la bonne gestion de ce triste événement et l’encourage vivement à poursuivre les efforts d’équipement des forces de défense et de sécurité et avec un accent tout particulier sur les renseignements.

La barbarie que vient de subir encore notre pays nous rappelle la nécessité de l’unité nationale, de la cohésion sociale, gage de l’avenir de notre pays.

Le Conseil national des organisations de la société civile du Burkina Faso invite les amis du Burkina Faso et les investisseurs à continuer à faire confiance au Burkina Faso.

Ouagadougou, le 14 août 2017

Le Président

Jonas HIEN