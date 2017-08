Attaque restaurant Aziz Istanbul à Ouagadougou : Témoignage et réactions

18 morts de huit nationalités et plusieurs blessés, c’est le triste bilan enregistré à l’état actuel après l’attaque qu’a subi Ouagadougou dans la nuit du 13 au 14 août 2017. Après plus de trois heures d’échanges de tirs entre les forces de l’ordre et les assaillants retranchés dans le café-restau Aziz Istanbul, la situation a connu finalement son dénouement aux environs de 5h matin. A en croire les témoignages recueillis sur place ce matin, tout a commencé aux environs de 21h.

Débuté aux environs de 21h à en croire certains témoins, ce qui ressemblait à des rumeurs, a finalement été confirmé par le ministre de la communication « d’attaque terroriste ». Nous sommes en plein cœur de la capitale burkinabè sur l’une des avenues les plus fréquentées sinon l’avenue la plus fréquentée de Ouagadougou, Kwamé N’Krumah, où l’activité économique est particulièrement dense.

Les faits se sont déroulés à grande vitesse mais certains habitués des lieux en ont été témoins. Abdoulaye Cissé, venu prendre l’air devant le salon de son frère non loin du théâtre de l’attaque, semble avoir vu plus et donne plus de précisions. « J’étais en face de la résidence Aziz qui fait face au café. J’ai un frère qui a un salon de coiffure là-bas donc on était arrêté vers la banque, l’ancienne ORABANQUE. J’ai vu un véhicule 4x4 grise qui est venue garée sur la voie et il y a trois personnes qui sont descendues et ont commencé à tirer. En face du café, il y a une terrasse. Ils sont rentrés à Istanbul et puis ils sont ressortis. Ils sont allés à Bravia et sont revenus vers la ‘’Véranda’’ mais là-bas ils n’ont pas fait quelque chose. 20mn après les forces de l’ordre sont venues. Nous nous sommes dispersés.

Abdoulaye Cissé, un témoin

Nous n’avons pas vu grand-chose. Le véhicule 4x4 a quitté vers TV5 en venant. Ils sont descendus à trois. Personne n’est resté dans la voiture comme chauffeur. C’était vers 21h 30. Quand on a entendu les coups de feu, on est allé carrément derrière la mosquée. Les gens courraient de partout. On était obligé de rentrer dans le salon. Après, on est sorti mais la sécurité avait bloqué les voies. Avec les attroupements des populations on ne pouvait plus rien voir. Ça surprit tout le monde », nous a raconté Cissé Abdoulaye. Pour lui, il faut renforcer la sécurité au niveau des frontières pour empêcher « ces barbares » de pénétrer dans le pays.

La pièce d’identité est dérisoire, il faut vérifier la conformité des documents de l’individu qui rentre dans un hôtel, Hyacinthe Ouédraogo

Hyacinthe Ouédraogo, venu satisfaire sa curiosité et qui tenait le crachoir au milieu d’une foule sur les lieux de l’attaque, n’a pas été témoin mais s’insurge contre les mesures de sécurité mises en place depuis la première attaque le 15 janvier dernier. Pour ce dernier, il faut repenser la politique sécuritaire. « La première mesure de sécurité, c’est au niveau des hôtels. Il faut qu’on soit très regardant sur les personnes de couleur. Par exemple quelqu’un qui va dormir aujourd’hui à Palace, demain il est à Bravia et la gendarmerie n’est même pas capable de déterminer qu’il change d’hôtel comme il veut ». Il faut chercher à comprendre pourquoi ce changement ou bien ? X ou Y a dormi à Bravia directement le lendemain la gendarmerie doit être à mesure de s’avoir qu’il y a un étranger qui est venu soit par vol ou par un autre moyen. Aujourd’hui quelqu’un rentre dans un hôtel, il présente sa pièce d’identité et c’est bon mais dérisoire » s’est-il exclamé !

« Il faut qu’on change notre politique de sécurité parce que s’ils viennent ici ils ne peuvent pas dormir chez quelqu’un, c’est à l’hôtel ils vont aller dormir. La meilleure des façons, c’est d’être regardant sinon on va passer la vie à se faire massacrer seulement »,a-t-il prévenu.

Un témoin blessé aux mains

Pour lui, les vigiles ou des gendarmes devant les hôtels ne servent à rien. Il faut plutôt vérifier la conformité des documents que les gens possèdent. « La gendarmerie, la police judiciaire doivent être à mesure de faire un état des lieux. On peut mettre un service spécialisé dans les hôtels pour ficher tous ceux qui entrent et sortent. Dès qu’on prend ton identité, on transfert cela directement à la gendarmerie pour contrôle. C’est de cette façon qu’on peut détecter des cas suspects » a-t-il martelé sur ton remonté.

C’est la deuxième attaque terroriste qu’enregistre le Burkina Faso au cœur de sa capitale en moins de deux ans. Depuis la fin de l’assaut, un calme précaire règne sur les lieux qui continuent de recevoir la visite des éternels curieux.

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré présentant ses condoléances aux familles des victimes et ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés, a condamné cet après-midi dans son discours cette attaque, qu’il qualifie « d’acte ignoble et barbare qui fait la honte de la civilisation universelle ».

Maxime Jean-Eudes BAMBARA (Stagiaire)

Le faso.net