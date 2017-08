L’école burkinabè fait face, ces dernières années, à une baisse criarde du niveau des élèves. Celle-ci s’illustre par de faibles taux de réussite aux différents examens. C’est au regard de cela que l’entreprise Eko Mérite veut apporter sa contribution à travers le lancement de la première édition de « Gold pen 10 », un évènement qui a pour objectif de promouvoir l’excellence en milieu scolaire.

La cérémonie prévue pour se tenir le 1er septembre prochain dans la salle des banquets de Ouaga 2000 sera une occasion de célébrer le mérite des trois meilleurs élèves au niveau national à l’issue des différents examens, c’est-à-dire le CEP, le BEPC et le BAC 2017.

Des trophées, des médailles et de nombreux lots seront décernés à ces élèves qui, de par leur travail, font la fierté de notre pays. Le promoteur de l’évènement, Koudougou Ouédraogo a fait savoir que des bourses d’études sont également prévues à cette occasion.

Eko Mérite organise cet évènement pour également susciter un regain d’intérêt de la jeunesse vis-à-vis de l’école. « L’excellence est l’un des moyens, sinon le plus indispensable à l’essor économique de notre pays. Alors, nous pensons qu’il faut la cultiver et lui donner la place qu’elle mérite dans notre société », a dit M. Ouédraogo.

Il faut également noter que cette cérémonie sera marquée par des prestations des artistes nationaux et internationaux.

A en croire les organisateurs, pour clore la première édition de Gold pen 10, le samedi 2 septembre 2017, aura lieu au stade municipal de Ouagadougou, un méga concert en l’honneur de tous les élèves du Burkina.

Rita Bancé/Ouédraogo

Lefaso.net