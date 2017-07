Gestion des ressources en eau : Le Comité local de l’eau Nazinon amont a pris fonction

« Je vous exhorte à prendre votre mission à cœur, à être dynamique pour que l’œuvre que nous avons entamée, puisse vraiment contribuer à la protection et à la sauvegarde des ressources en eau » a noté W. Ghislain Anselme, Directeur général de l’Agence de l’eau du Nakanbé (AEN), soulignant que le CLE est un maillon essentiel dans la mise en œuvre de la Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE).

Ressource vitale et incontournable, la problématique de l’eau reste pour le Burkina Faso, une question majeure de développement de par le bien et services qu’elle rend dans les différents secteurs sociaux tels que la santé, la culture, l’habitat, etc. « Son inégale répartition dans le temps et dans l’espace, induit des crises liées souvent à sa mauvaise gestion. Au Burkina, les diverses pressions d’ordre climatique, démographique et économique sur cette ressource, conduisent de plus en plus à son épuisement(…) » a signifié Sibiri de Issa Ouédraogo, Secrétaire général de la région du Centre- Ouest, représentant le gouverneur.

C’est dans la dynamique d’assurer une gestion durable et rationnelle des ressources en eau du sous bassin du Nazinon, que s’inscrit la mise en place du CLE Nazinon amont, dont le processus a démarré en 2014. En effet, la dégradation des berges, l’occupation anarchique des berges des barrages et cours d’eau, les conflits d’usages dont le plus patent oppose Kokologho et Yaoghin , la pollution des eaux due à l’usage incontrôlé des pesticides, sont entre autres, les défis que la nouvelle équipe devra relever , conduite par le bureau exécutif , fort de ses 10 membres. Ainsi , ce cadre de concertation constitué d’acteurs locaux issus de l’administration, des collectivités territoriales, d’autorités religieuses et coutumière et de représentants d’organisation de producteurs, aura entre autres, comme missions , d’initier et d’appuyer au niveau local, les actions de développement , de promotion , de protection et de restauration du domaine publique de l’eau et de contribuer à la collecte de l’information sur l’eau.

L’espace de gestion dudit CLE regroupe 9 communes que sont : Kayao, Tanghin-Dassouri, Sourgoubila, Sabou, Kokologho, Poa, Bingo, Kindé et Siglé. « Nous avons placé ce mandat sous le signe de la responsabilité et de la transparence. C’est ensemble que nous allons travailler pour relever les défis » a indiqué le président du bureau exécutif du CLE, Amidou Soré, par ailleurs Haut-commissaire du Boulkiendé. Et le Secrétaire général de la région du Centre –Ouest de rassurer, que les services techniques de la région et les autres régions couvertes par l’Agence de l’eau du Nakanbé, seront disponibles pour les appuyer dans l’accomplissement de leurs différentes missions.

W. Ghislain Anselme Kaboré, le DG de l’Agence de l’eau du Nakanbé pour sa part, a rassuré que son institution sera toujours aux côtés du CLE en vue de les accompagner aussi bien techniquement que financièrement. A ce propos, il a noté que l’Agence a déjà consenti au cours de l’année 2017, près de 100 millions de francs CFA pour soutenir une dizaine de comités locaux de l’eau. Le DG de l’Agence de l’eau a par ailleurs convié le bureau exécutif du CLE a développé également des initiatives pour financer les activités entant dans le cadre de ses missions. Le nouveau bureau a un mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net