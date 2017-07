Province des Banwa : Sahabani ZEBA est le nouveau Haut-commissaire

En cette circonstance, le Gouverneur de la région par intérim a voulu s’associer à l’ensemble des populations de la province des Banwa en général et en particulier aux autorités déconcentrées et décentralisées, pour exprimer sa vive reconnaissance à Sié Bruno TRAORE, Haut-Commissaire par intérim sortant, pour les bons et loyaux services rendus à la province durant cette période et les services qu’il va continuer à rendre en ce sens qu’il demeure Secrétaire Général de la province.

Le gouverneur de la Boucle du Mouhoun par Intérim a particulièrement reconnu que Sié Bruno TRAORE, Haut-Commissaire par intérim sortant, a enregistré des résultats significatifs dans l’administration générale de la province. « Merci pour le travail abattu, et tous mes encouragements pour la poursuite du travail aux côtés du nouveau Haut-commissaire en votre qualité de Secrétaire Général de la province. Me tournant à présent vers Sahabani ZEBA, je voudrais lui traduire les félicitations du Gouverneur à ce poste de responsabilité. Je voudrais ensuite le rassurer qu’il pourra compter sur le soutien ferme et constant de l’administration régionale qui ne ménagera aucun effort pour l’accompagner dans sa difficile mais noble mission. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

David Demaison NEBIE

Lefaso.net