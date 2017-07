Côte D’Ivoire : Une armée passée du mutisme au bavardage, les leaders politiques interpellés !

Au plan politique, si la complicité entre Alassane Dramane Ouattara et Guillaume Soro était au beau fixe au tout début de son premier mandat, elle va prendre un coup au fil du temps. Après la primature, de 2011 à 2012, même si Guillaume Soro a hérité d’une des institutions importantes du pays, la réalité est que dans la dynamique, la création d’un poste de vice-président de la République et l’idée de la mise en place d’un Sénat ne sont pas sans dépouiller l’ancien chef de rébellion (de 2002 à 2011) de certains de ses pouvoirs. Cela ajouté à la montée en côte de certaines personnalités a conduit certains observateurs à sentir le roussi dans l’environnement politique ivoirien. Si fait que certains ont vite fait un lien avec ces mutineries dans l’armée qui ont secoué le pays depuis le début de l’année. D’anciens rebelles intégrés dans l’armée se sont mutinés en janvier et en mai pour réclamer leur ‘’dû’’… Et même que lors de la mutinerie du mois de mai, les soldats mécontents à Bouaké (fief de l’ancienne rébellion) avaient ‘’présenté’’ des armes qui proviendraient d’une « cache d’armes » dans une maison d’un proche de Guillaume Soro, Souleymane Kamagaté alias "Soul To Soul", chef du protocole du président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro.

A leur suite, d’autres fractions de l’armée et des démobilisés vont aussi se mutiner...

Le week-end écoulé, des tirs ont été enregistrés dans des camps, notamment à Abidjan et Korhogo, avec trois soldats morts en ce dernier lieu cité. Pas plus tard que dans la soirée de mercredi, 19 juillet 2017, de nouveaux incidents impliquant les forces de sécurité ont éclaté à Abidjan, faisant un mort et des armes emportées (le nouveau ministre de la défense Hamed Bakayoko a annoncé qu’elles ont été retrouvées). Tous ces ingrédients montrent bien que de vieux démons rodent toujours sur la place publique ivoirienne à un moment où les Ivoiriens ont toujours en mémoire tant d’années de crise avec son cortège de pertes en vies humaines (plus de 3 000 morts en cinq mois entre décembre 2010 et avril 2011, lors de la crise née de la présidentielle entre le camp de Laurent Gbagbo et partisans d’Alassane Dramane Ouattara).

Il faut donc mettre les bouchées doubles pour éviter au pays de basculer dans une nouvelle crise. Orgueil et intérêt personnel mis à part. Et ce travail ne viendra que des leaders de la scène politique, notamment Guillaume Soro, Alassane Dramane Ouattara, Henri Konan Bédié, Affi N’Guessan … et leur galaxie. Ils sont les principaux détenteurs des leviers de la situation en Côte d’Ivoire. C’est en cela qu’il faut louer la sortie du président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro dans ce contexte où beaucoup de choses sont dites à son sujet sur un supposé bras-de-fer entre lui et Hamed Bakayoko (qui est passé, mercredi, 19 juillet, de ministre de la sécurité au poste de la défense nationale) dans la perspective de la présidentielle 2020. Un message à pic (http://lefaso.net/spip.php?article78401), car à un moment où le pays réunit, dans le cadre des jeux de la Francophonie, des milliers de personnes du sport et de l’art. Pour peu aussi que d’une part, ces propos soient sincères et, d‘autre part soient acceptés par les Ivoiriens (à commencer par les leaders de la scène politique).

Au-delà de la Côte d’Ivoire, une situation difficile va sans doute porter un coup à la sous-région, quand on sait que ce pays pèse lourd dans la balance économique (35% du PIB de l’UEMOA et 60% de ses exportations agricoles, selon des données de 2016). Une crise qui serait encore plus difficile à vivre pour le Burkina qui, non seulement y compte de millions de compatriotes, mais également nourrit la réalisation de nombreux projets à court et moyen termes, notamment dans le cadre du Traité d’Amitié et de Coopération (TAC). Sans oublier que le Burkina dans un contexte national de relance de son économie et bien d’autres considérations.

Oumar L. OUEDRAOGO

Lefaso.net