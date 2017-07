Exclu du Conseil national de lutte contre le SIDA et les IST, le RAME crie au muselement

• jeudi 13 juillet 2017 à 19h45min

Dans une note adressée aux rédactions, le Réseau Accès aux Médicaments Essentiels(RAME) alerte l’opinion publique sur son exclusion du Conseil national de lutte contre le SIDA et les IST. Une exclusion que le réseau qualifie de « volonté manifeste du SP/CNLS-IST de museler les vérités du RAME », à cause de « ses prises de positions critiques sur les insuffisances de la réponse nationale au VIH ». La lettre de protestation envoyée au SP/CNLS-IST et nous avons reçu copie est explicite.