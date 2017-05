Assainissement dans la Boucle du Mouhoun : Situation peu reluisante dans certaines communes

En matière d’assainissement et de salubrité, la situation de certaines communes n’est pas du tout reluisante. La population vit dans un environnement insalubre à cause des ordures et beaucoup d’efforts restent à réaliser pour une amélioration de la situation. Il n’existe aucun système moderne de gestion des ordures et des eaux usées ; la plupart des voies sont dépourvues d’ouvrages de drainage des eaux de ruissellement.

Les voies sont devenues des poubelles à tel point qu’il est difficile par endroits difficle de reconnaitre la rue. Les ordures ménagères et publiques sont généralement entassées aux abords des concessions, pour être utilisées directement dans les champs. Cela pose un problème de santé publique. En effet, les comportements et pratiques des ménages observés de nos jours dans les communes, témoignent d’une insuffisance manifeste d’adoption de comportements appropriés en matière d’hygiène et assainissement.

L’analyse du secteur hygiène et assainissement des communes permet de noter que les pratiques dans l’ensemble ne permettent pas de rendre propres non seulement le cadre de vie, mais également l’environnement général des communes. Les fréquences des ordures, le type d’évacuation des eaux usées, l’absence d’ouvrages appropriés, la manipulation de l’eau de boisson, sont quelques aspects qui traduisent la nécessité de la mise en place d’un programme d’hygiène et assainissement au profit des communes.

* Il faut signaler comme potentialités l’existence d’associations œuvrant dans le domaine de la salubrité. En effet, les comités d’hygiène et assainissement ont été identifiés au niveau de la commune. Mais, l’insuffisance de matériels appropriés pour les travaux d’assainissement limite sérieusement leurs activités. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

David Demaison Nébié

Correspondant dans la Boucle du Mouhoun

Lefaso.net