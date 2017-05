Environnement : Les maires d’arrondissement de la commune de Ouagadougou sensibilisés sur le péril plastique

L’Association Faso Enviprotek a organisé ce vendredi 5 mai 2017, une session d’information, de sensibilisation et de plaidoyer au profit des maires et des services techniques municipaux de la ville de Ouagadougou sur la problématique du sachet plastique au Burkina Faso sous le thème « Le péril plastique au Burkina Faso : les conséquences sanitaires, économiques et environnementales. »

L’impact négatif du sachet plastique sur la santé humaine, animale et sur l’environnement n’est plus à démontrer. Mort d’animaux, pollution des sols, caniveaux bouchés, risque de cancer, etc. Ce sont là quelques-unes des conséquences de l’utilisation et de l’abandon dans la nature des sachets plastiques.

Pour donc venir à bout du péril plastique, l’Association Faso Enviprotek (AFEP) dans le cadre de son programme « Défense de l’environnement » a entrepris de mener diverses activités de sensibilisation et de plaidoyer auprès des décideurs. C’est dans ce cadre qu’est organisé cette session de plaidoyer, d’information et de sensibilisation au profit des maires et services techniques de la ville de Ouagadougou. Cette session sera l’occasion de renforcer leurs capacités à travers deux thèmes qui seront développés : gestion et valorisation des déchets et conséquences sanitaires, économiques et environnementales du plastique.

A l’issue de la session de sensibilisation, Louis Tapsoba, coordonnateur de l’AFEP espère que les élus locaux « s’engageront vraiment à être des relais auprès de leurs populations à la base, afin qu’ensemble, nous puissions changer nos comportements et que la loi 017-2014 qui a été voté en 2014 puisse être connu par la population et aussi que les décrets et textes d’application de cette loi puissent être appliqués au niveau local. »

Moussa Belem, premier adjoint au maire de la ville de Ouagadougou

Pour Moussa Belem, premier adjoint au maire de la ville de Ouagadougou, cette initiative de l’AFEP est a salué au regard de l’importance de la problématique du péril plastique. Il révèle d’ailleurs à cette occasion, que la mairie de la commune de Ouagadougou disposera bientôt de bacs à ordures au niveau de plusieurs artères de ville, afin de permettre aux populations d’avoir des comportements éco citoyens en ne jetant plus les sachets plastiques dans la rue.

En rappel, l’Association Faso Enviprotek est une association qui a pour missions, la protection de l’environnement, l’amélioration du cadre de vie et l’appui au développement. Pour ce faire, elle mène plusieurs activités de sensibilisation et d’éducation environnementale, de formation-recherche, de défense environnementale et de gestion des déchets.

Justine Bonkoungou(Stagiaire)

Lefaso.net