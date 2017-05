Politiques publiques : Le Balai citoyen forme des jeunes pour le suivi citoyen

Ce mardi 2 mai 2017 a eu lieu à Ouagadougou le lancement du projet de « mobilisation des jeunes pour un suivi citoyen des politiques publiques en vue d’influencer les processus de prise de décisions ». Un projet initié par le Balai Citoyen et qui concernera des jeunes issus de différentes régions du Burkina Faso.

Contribuer à une participation consciente, accrue et active des jeunes aux processus et/ou aux instances de décisions pour la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques et par ricochet contribuer à l’émergence d’un Etat démocratique régi par une gouvernance vertueuse, c’est l’objectif du projet lancé ce mardi 2 mai 2017 par le Balai Citoyen.

Ce projet de « mobilisation des jeunes pour un suivi citoyen des politiques publiques en vue d’influencer les processus de prise de décisions » s’intègre dans le programme « Présimètre » et est financé par l’Ambassade de Suède par l’intermédiaire de Diakonia à hauteur de 60 millions de FCFA. Il sera exécuté sur la période 2017-2020.

Pour le lancement du projet, une trentaine de jeunes leaders et points focaux issus de clubs cibals du Balai Citoyen bénéficieront d’une formation sur le suivi citoyen des politiques publiques du 2 au 5 mai 2017. Cette formation sera l’occasion pour ces jeunes venus de neuf villes du Burkina Faso, de renforcer leurs compétences en matière de contrôle des politiques publiques.

Selon Simon Kaboré facilitateur de l’atelier, au cours de la formation, seront développés « les concepts clés qui entourent cette notion de veille citoyenne et de politiques publiques. Nous aborderons aussi les différents mécanismes de mise en place d’une stratégie de veille citoyenne. Et nous allons voir comment le produit de cette veille citoyenne peut permettre d’interpeller les décideurs et arriver à améliorer la gestion des choses publiques. »

Pour Me Guy Hervé Kam, porte-parole du Balai Citoyen, ce projet est « un moyen d’engagement des citoyens à tous les niveaux, local et national à suivre l’action publique pour inciter ceux qui exercent le pouvoir politique à respecter les engagements pris envers les populations. Et tout cela bien entendu dans l’intérêt des populations parce que si notre action peut pousser les autorités à exécuter leur programme, au finish, c’est toute la population qui gagne. »

Guira Alassane, de la coordination des Hauts-Bassins du Balai Citoyen, salue la mise en œuvre de ce projet et se réjouit de ce que cette formation lui permettra d’acquérir les connaissances nécessaires pour surveiller les politiques publiques sur le terrain.

Justine Bonkoungou (Stagiaire)

Lefaso.net