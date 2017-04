La direction générale de la SAP Olympic a remis un don d’une valeur de 2 000 000 de francs CFA aux personnes vivant avec un handicap de la province du Houet.

Comme à l’accoutumée, la SAP fait chaque année un geste social à l’endroit des plus nécessiteux en offrant des pneus, des chambres à air et un vélo tricycle aux personnes vivant avec un handicap physique moteur de la province du Houet. A en croire le directeur général de la société, Niaoné Hayouba, cette tradition date de plus de 40 ans pour le don des pneus et chambres à air et près d’une décennie pour le tricycle.

Cette année, elle n’a pas dérogé à la règle. C’est ainsi que, au nom de l’ensemble du personnel de la SAP Olympic, le DG a remis ce samedi 8 avril 2017 à travers la direction provinciale de la femme, un vélo tricycle, 600 pneus et 600 chambres à air, d’une valeur de 2 000 000 de francs CFA aux personnes vivant avec un handicap. Selon le DG, « ce geste porte à 52 242 932 FCFA le montant total des dons effectués par la SAP dans ce cadre depuis 1977 » ; a-t-il laissé entendre. Cependant, il reste persuadé que ce geste contribuera certainement à l’amélioration de la mobilité et des conditions de vie de ces personnes.

Cette cérémonie est une occasion aussi pour le premier responsable de la société pour réitérer leurs sincères remerciements à tous « les clients SAP » et à l’association des mécaniciens de la ville de Bobo-Dioulasso qui accompagnent la société dans la commercialisation de ses produits.

Tout en souhaitant un bon usage du don aux bénéficiaires, le DG a rassuré ces derniers que « la direction générale de la SAP avec tous ses collaborateurs sera toujours présente, chaque année à leurs cotés aussi longtemps qu’elle le pourra ». Ce geste est apprécié à sa juste valeur par les premiers responsables de la province du Houet, présents à cette cérémonie de remise de don.

Le président de l’association des personnes handicapées de Bobo-Dioulasso, Do Alfred Sanou, n’a que des mots de remerciement à l’endroit de leur donateur. Pour lui, ce don est le bienvenu car « ce don était attendu avec impatience ». C’est pourquoi, au nom de tous les bénéficiaires, il a souhaité longue vie à l’entreprise SAP Olympic. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Romuald Dofini

Lefaso.net