Primature : Le FMI s’intéresse à la mise en œuvre du PNDES

Ce lundi 10 avril 2017, le Premier ministre Paul Kaba Thiéba a reçu en audience, Dominique Desruelle, Directeur adjoint du département Afrique du Fonds monétaire international (FMI). Au cœur des échanges, la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES).

Présent au Burkina Faso depuis une semaine dans le cadre d’une mission de deux semaines du FMI, Dominique Desruelle, Directeur adjoint du département Afrique de l’institution a été reçu en audience par le Premier ministre. De 11h à 12h30, le locataire des lieux et son hôte ont échangé sur plusieurs sujets en lien avec la vie économique nationale, principalement la contribution de l’institution de Bretton Woods à la mise en oeuvre du PNDES.

Selon Dominique Desruelle, les grandes lignes du référentiel économique et social burkinabè sont dans le bon sens. Raison pour laquelle son institution compte aider à la mise en place du cadre macroéconomique dans son ensemble, « qui sous-tend la mise en place du PNDES et en particulier mettre en place un cadre économique qui permet d’avoir plus de place pour les dépenses d’investissements ». Cette visite qui renforce donc le soutien de l’ensemble de la communauté internationale à sa mise en place.

Pour espérer une évolution positive de la courbe économique, le FMI compte venir en aide au pays des hommes intègres pour le développement des ressources sur le marché domestique. Mais aussi permettre de créer la place nécessaire à l’accroissement des investissements que le gouvernement veut mettre en place. Ce qui sans doute, est une finalité importante pour l’obtention d’une croissance plus élevée au bénéfice de tous.

D’ores et déjà, le Directeur adjoint du département Afrique du FMI semble satisfait des chiffres du regain de perspective de croissance. « Bien sûr dans le futur on aimerait toujours avoir plus de croissance », indique-t-il. Surtout que les conditions sont bien en place pour permettre un saut qualitatif.

Marcus Kouaman

Lefaso.net