Redevabilité politique au Nord : Les élus ADF/RDA du Yatenga font le point de leurs activités aux populations

LEFASO.NET | Yann Nikièma • lundi 10 avril 2017 à 19h12min

Les honorables députés Noufou Ouédraogo et Marie Rose Sawadogo, de l’Alliance pour la Démocratie et la Fédération/Rassemblement Démocratique Africain (ADF/RDA), ont sillonné les communes du Yatenga et ont pu rencontrer leurs militants et sympathisants. Les deux parlementaires ont ce lundi 10 avril 2017 organisé à Ouahigouya une conférence de presse pour faire le point de cette activité qui est pour eux un devoir de redevabilité.