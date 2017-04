Projet régional sur l’autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel : Plus de 200 millions pour sa réalisation

Ce vendredi 7 avril 2017, le ministère de la santé a tenu un atelier interministériel d’appropriation du projet régional sur l’autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel (SWEDD). L’objectif de cette rencontre était de renforcer le plaidoyer en vue d’un engagement de haut niveau des autorités pour un meilleur accompagnement de la mise en œuvre du projet au Burkina dans un contexte du Plan national de développement économique et social (PNDES).

Financé par la Banque mondiale à hauteur de 205 millions dont 34,8 millions pour le Burkina, le projet SWEED couvre cinq pays de la sous-région du Sahel à savoir le Burkina, la Côte d’Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Ce projet, d’une durée de quatre ans (2015-2019) vise à améliorer le niveau d’autonomisation des femmes et des adolescentes et leur permettre d’accéder plus facilement aux services de santé reproductive, infantile et maternelle de qualité dans certaines régions des pays participants et d’accroître la génération et le partage des connaissances, des capacités et de la coordination régionales.

Lancé le 02 novembre 2015 à Niamey au Niger, le projet SWEDD est entré le 30 novembre 2015 au Burkina. Et, ce sont au total quatre ministères qui sont concernés dans sa mise en œuvre : Le ministère de l’Economie et des finances, le ministère de l’Education nationale et de l’alphabétisation, Le ministère de la santé et le ministère de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille.

Selon le ministre de la Santé, représentant le premier ministre, Nicolas Méda, le projet SWEDD, en faisant de l’accélération de la transition démographique et la réduction des inégalités entre les sexes son cheval de bataille, s’inscrit en droite ligne des priorités du gouvernement burkinabé et s’intègre parfaitement dans l’agenda international de développement 2030, notamment en son objectif 5 intitulé : « parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ». Ainsi, il a relevé que ce atelier interministériel est une invite en vue d’un engagement de haut niveau des autorités pour un meilleur accompagnement de la mise en œuvre du projet SWEDD au Burkina dans le contexte du Plan national de développement économique et social (PNDES).

« En entendant, j’invite les participants à formuler des recommandations pertinentes pour une meilleure accélération de la mise en œuvre du projet SWEDD », a-t-il lancé aux participants avant de clore ses propos.

Le projet SWEDD comporte six sous-comités techniques thématiques à savoir : La communication pour le changement social et de comportement ; le genre et l’autonomisation économique des femmes ; l’éducation des filles ; la gestion et la distribution des produits de santé de la production ; les ressources humaines en santé et la population et la démographie.

Le Burkina Faso assure la présidence régionale du sous-comité « Gestion et distribution des produits de santé de la reproduction ».

Rita Bancé/Ouédraogo

Lefaso.net