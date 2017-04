Insécurité au Sahel : Le ministre de la sécurité dans la région du Nord pour encourager les forces de défense et de sécurité

Le ministre en charge de la sécurité a entrepris ce jour 08 avril 2017, une tournée dans le nord du pays. Simon Compaoré et sa délégation étaient à Yako, Gourcy, Ouahigouya, Yensé, Banh, Titao et Solé ou ils se sont entretenus avec les forces de défense et de sécurité.

Le ministre a encouragé et félicité les forces de sécurité pour leur patriotisme et leur engagement et a promis renforcer leur capacités opérationnelles. "Je suis venu vous saluer et vous dire merci, au nom du gouvernement pour tout ce que vous faites pour les populations. Je vous invite à maintenir le cap. Aussi, il faut cultiver la cohésion, la discipline, la solidarité et l’entente", a dit le Ministre Simon Compaoré au Commissariat de Police de District de Banh, localité située à 65 km de Ouahigouya, dans la région du Nord.

Il a rassuré ses hommes que l’état jouera sa part de responsabilité en ce qui concerne le manque de moyens. "Nous souhaitons que la population soit contente de vous", a-t-il insisté.

Des échanges avec la population du Thiou et de Banh, en particulier le corps

enseignant, ont été organisés pour les rassurer de toute la détermination et

le soutien du gouvernement à les accompagner dans leurs fonctions respectives.

Le service d’information du Gouvernement