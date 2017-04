Acquis de la transition : Des anciens parlementaires veillent au grain

« Si on ressort dans une de nos lois des imperfections, on est les premiers à applaudir la relecture, mais lorsqu’il y a des avancées qu’on veut remettre en cause, nous allons dénoncer » a signifié l’ancien député du CNT, Asseghna Somda, chargé à l’organisation et à la communication du comité de veille. Déplorant des « attaques tous azimuts » sur certaines lois votées sous la transition, le comité de veille entend assurer la sécurité politique et intellectuelle du CNT, partager son expérience au plan national et international et aussi, contribuer à l’évolution sociopolitique du pays.

En effet, pour le président du comité de veille des membres du CNT, David Moyenga, les différentes composantes de la société ont participé à la conception et à la vulgarisation de 108 lois votées sous la transition (loi anti-corruption, code minier, bail locatif, assurance maladie …). Cependant, le contexte très agité et la brièveté de la transition n’ont pas permis leur implémentation. Conséquence, de nombreux citoyens n’ont pas pu mesurer la teneur des lois qui ont été adoptées. D’où la nécessité de continuer un travail de sensibilisation qui devient manifeste pour le renforcement de la démocratie et des institutions car « il y a des possibilités que certains points soient abandonnés » a-t-il confié. C’est le cas du code minier pour lequel, le comité déplore le débat sur le fond de développement local.

Un code soumis à de graves remises en cause

Président de la commission d’adoption du code minier à l’époque, Asseghna Somda déplore que le code adopté le 26 juin 2015 ne soit pas mis en œuvre jusqu’à ce jour. « Tous les textes d’application n’ont pas été adoptés et ce qui est grave, on est en train d’élaborer des arrêtés qui dérogent au code. Juridiquement, c’est inacceptable. Un arrêté ou un décret ne peut pas déroger au code » a-t-il noté.*

A l’entendre, le fond de développement local qui devait suppléer à la loi sur la responsabilité sociétale des entreprises minières devrait engranger plus de retombées pour les communautés touchées par les activités minières. « Au lieu de 1% du chiffre d’affaires des sociétés minières, on veut amener ça à 0 ,5% dont on va donner une partie à la société minière de gérer et le danger, comment celui qui réalise la RSE peut gérer une partie du développement local » a-t-il expliqué.

L’avant-projet de la 5ème République, un travail déjà fini

A propos de l’avant-projet de la Constitution de la 5ème république, le comité de veille des membres du CNT dit regretter le perpétuel recommencement d’un travail déjà fini. « La Commission de réconciliation nationale et des reformes du CNT ont tous réalisé des propositions de nouvelle Constitution, une révision intégrale et une révision minima » a rappelé David Moyenga. Puis de poursuivre que : « il n’y a pratiquement pas de différence (...), toutes les questions étaient réglées. Il n’y a pas eu d’apport significatif. La seule chose qu’on a regrettée, c’est qu’on reprenne plusieurs fois le même travail avec une perte de temps et d’argent ».

Ce que les anciens députés pensent de la nomination de leur président

Interrogé sur la nomination de l’ancien président de la transition, Chérif Sy, au poste de haut représentant du chef de l’Etat, les parlementaires ont eu des avis assez divergents. Pour le conseiller du comité de veille, Fernand Sanou, cette nomination est l’expression d’une reconnaissance du travail de la législature de la transition. « Chacun peut avoir son opinion, mais en tant qu’ancien membre du CNT, nous ne pouvons que nous réjouir que le plus grand responsable du CNT soit nommé à cette fonction » a-t-il renchéri.

David Moyenga, le président du comité de veille pour sa part, est revenu sur la question de la constitutionnalité de cette nomination. « Nous-mêmes, nous avons touché la Constitution, les différents textes en tant que parlementaires, mais on n’a pas vu la position d’un haut représentant au niveau de différents textes » a-t-il déclaré. Et d’ajouter que : « Là où il faut faire la part des choses, le CNT est définitivement terminé (…) ; les gens vont peut-se poser la question est-ce que les gens du CNT ne sont pas embarqués dans cette affaire (…) Mon ami de droite peut se retrouver avec l’UPC, quelqu’un d’autre peut se retrouver avec l’UNIR/PS, nous ne pouvons pas juger de ça » a-t-il poursuivi.

Composition du bureau :

Président : David Moyenga

Secrétaire général :Wamarou Traoré

Responsable chargé à l’organisation et à la communication :Asseghna Somé

Responsable chargé à la recherche : Zoundi Wilfried

Conseillers : Pr Ferdinand Sanou

Tiendrebeogo Ousmane