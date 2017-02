Instances de l’UA : Le Burkina félicite Minata Samaté et juge Pascal Bamouni

Le lundi, 30 janvier 2017, l’Union africaine, à la faveur de sa 28e Session ordinaire, a procédé au renouvellement de ses instances dirigeantes. Ainsi, l’ambassadeur Minata Samaté et juge Pascal Bamouni ont été respectivement portés commissaire des « Affaires politiques » de l’UA et au Conseil consultatif de l’UA sur la corruption. Dans l’après-midi de ce vendredi, 3 février 2017 à Ouagadougou, le Burkina a, à travers son ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’extérieur, magnifié ses compatriotes appelés à faire valoir leurs compétences dans ces instances continentales.

C’est un véritable hommage du pays à ses fille et fils, que le patron de la diplomatie burkinabè, Alpha Barry, a rendu au désormais commissaire Minata Samaté et à Pascal Bamouni, désormais, un des sept juges qui constituent le Conseil consultatif de l’UA sur la corruption.

Pour le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’extérieur, Alpha Barry, ces promotions sont un honneur pour l’ensemble du peuple burkinabè. Tout en félicitant la mobilisation générale pour la cause, Alpha Barry a réitéré les reconnaissances au Président du Faso ‘’pour avoir non seulement présenté la candidature de Minata Samaté, mais également en travaillant pour lui donner toutes les chances de succès’’.

Des soutiens dont Minata Samaté dit être émue, témoignant ses reconnaissances au Président du Faso, à ses collaborateurs et à l’ensemble des Burkinabè.

« Mais, la tâche est encore immense. C’est un honneur pour le Burkina, c’est une joie pour le Burkina Faso, d’apporter sa contribution à l’œuvre de l’Union africaine à travers le département en charge des affaires politiques », a-t-elle indiqué.

Le département « Affaires politiques » s’occupe, rappelle-t-elle, des questions électorales, de droits de l’homme, de la gouvernance, du genre, des personnes vivant avec un handicap et d’une manière générale, tout ce qui a trait aux droits de l’homme et aux réfugiés. « Nous allons nous battre, avec vous encore, pour relever ce défi, pour le respect de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ; de sorte que chaque pays puisse l’intégrer dans sa législation nationale… », a exhorté l’ambassadeur Minata Samaté, rendant dans la foulée, un hommage aux pères fondateurs de l’UA « qui ont fait un travail formidable ».

Il s’agit donc de travailler, ici, à faire en sorte que les élections ne soient plus sources de violences sur le continent, qu’il n’y ait plus de réfugiés suite à une élection et les droits de l’homme ne soient plus violés par un manque de démocratie. ‘’Tâche énorme mais, nous sommes engagés à apporter notre contribution », souligne-t-elle.

Même dynamique pour le juge Pascal Bamouni qui a (après avoir salué les autorités pour leur soutien notamment le ministère de la justice) présenté le Conseil consultatif de l’UA sur la corruption avant de relever qu’il s’agira pour lui, de travailler aux côtés des six autres membres, à encourager l’adoption et l’application des mesures de lutte contre la corruption sur le continent. Il s’agit aussi de conseiller les gouvernements, suivre l’application de la Convention de l’UA par les pays et encourager le partage de bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption.

C’est mesurant donc les enjeux, que Minata Samaté et Pascal Bamouni continuent de solliciter le soutien de leurs compatriotes dans l’accomplissement de leurs missions.

Oumar L. OUEDRAOGO

