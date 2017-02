RDC : Le sphinx de Limete a tiré sa révérence

L’embolie Pulmonaire dont il souffrait a eu raison de lui ce mercredi 1 février à 17h 22 à Bruxelles. Il avait participé aux négociations de sortie de crise sous l’égide de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), qui avait pu trouver un accord de sortie de crise. Tshisekedi devait présider alors le Conseil National de Suivi de l’Accord (CNSA), et il revenait à lui de choisir le premier ministre issu du « Rassemblement ».

Figure historique de l’opposition congolaise, car sa lutte date du règne du Marechal président Mobutu. En effet, Etienne Tshisekedi a été Ministre de l’intérieur de Mobutu Seseseko en 1965, où des crimes de sang ont été commis sous sa responsabilité. Dénonçant le parti unique imposé par Mobutu, Tshisekedi crée l’Union pour la Démocratie et le progrès social (UDPS). Il connaitra alors à plusieurs reprises la prison. Apres l’instauration du multipartisme suite à la conférence nationale souveraine (1990-1992), Tshisekedi est nommé premier ministre et sera ensuite limogé en 1993 pour ses positions opposées à Mobutu. En 1993, il est encore nommé premier ministre et chargé de former un gouvernement d’union nationale sous la pression des troupes de Laurent Désiré Kabila qui occupaient l’est du pays. Après avoir refusé l’offre d’intégrer le gouvernement de Tshisekedi, Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir et le limoge. Il sera interdit d’activités politiques. Il refuse d’intégrer le gouvernement de Joseph Kabila à sa prise du pouvoir après la mort de son père.

Le sphinx de Limete arrive en deuxième position des élections présidentielles de 2011 qu’il conteste et s’auto proclame président de la république. Il quitte ensuite le Congo le 16 aout 2014 suite à un malaise, et rentre au pays le 27 juillet 2016.

Sous l’égide de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), il participe aux négociations de sortie de crise qui ont abouti aux accords du 31 décembre dernier. Il est alors désigné Président du CNSA et devait désigner un premier ministre issu de l’accord. Evacué le 24 janvier 2017 pour un check-up médical, il s’en est allé à l’âge de 84 ans. Et les évêques avouent qu’il s’en est allé à un moment crucial.

Les débats sont encore lancés pour trouver son remplaçant au poste de président du CNSA.

Youmali Koanari (Stagiaire)

Lefaso.net

Source : jeune Afrique, RFI