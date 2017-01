9ème session des œuvres pontificales missionnaires : Entre annonce de l’évangile et mutations du monde

Les travaux de la 9ème session des directeurs nationaux des œuvres pontificales missionnaires (OPM) d’Afrique francophone, lusophone et hispanophone ont débuté ce mardi 31 janvier 2017 à Ouagadougou. Placée sous le thème : « La mission dans un monde en mutation », la présente rencontre continentale se veut un temps fort de communion, de prière et de réflexions.

Après le Bénin en 2015, c’est au tour du Burkina Faso d’accueillir du 31 janvier au 5 février 2017,la 9ème session des directeurs nationaux des œuvres pontificales missionnaires francophones, hispanophones et lusophones d’Afrique. Une soixantaine de participants prennent part à la présente session dont l’objectif est de « mener une réflexion en synergie, afin de répondre plus efficacement aux exigences et à l’urgence de la mission aujourd’hui en Afrique ».

Pour le président Missions-OPM Burkina Niger, Monseigneur Gabriel Sayaogo,parler de la mission dans un monde en mutation consiste à trouver les moyens pour annoncer l’évangile à un homme marqué par la condition de son époque, le développement technologique, le relativisme, la transformation des mentalités, la mutation humaine, la diffusion de la libre pensée. Mais, dit –il, « C’est seulement dans son ardeur, ses méthodes, son expression, que l’évangélisation doit être nouvelle » a-t-il souligné

Le directeur national des OPM Burkina-Niger, Abbé Oscar Zoungrana, s’inscrit dans la même dynamique. De son avis, les œuvres pontificales missionnaires doivent prendre conscience que le monde a changé. « Il faut échanger et se donner des pistes de solutions en tenant compte de la situation de notre monde » a-t-il signifié, précisant que l’évangile doit s’adapter à la culture, pas comme le veut la culture, mais s’adapter pour mieux connaître la culture et mieux travailler à annoncer l’évangile à partir de la culture. Abbé Oscar Zoungrana a en outre souligné qu’Il y aura des changements sur la méthode d’annonce de l’évangile. « Il y aura des modifications dans notre pédagogie. Il nous faut voir quelle est la meilleure méthode, la meilleure approche de l’homme contemporain » a-t-il renchéri.

Il n’est pas question de démissionner

S’exprimant sur la mission de l’Eglise, le délégué continental OPM, Abbé Rufin Ngoubuo a rappelé que la mission doit toujours exister. « Il n’est pas question pour nous de démissionner face à cette mutation » a-t-il ajouté. Le délégué continental a par ailleurs indiqué qu’il est question aujourd’hui, d’être mobile, en mouvement, pour donner un message à ces oreilles qui ont changé aujourd’hui. « Lorsqu’un chasseur se rend en brousse, s’il pointe son fusil sur un singe et que le singe change de branche, il a intérêt à changer de branche s’il veut tuer ce singe » a-t-il soutenu. Néanmoins, précise-t-il : « le message reste le même pour hier, aujourd’hui et demain » même si le monde change.

Face à un monde en pleine mutation, Monseigneur Joachim Ouédraogo, le vice-président de la conférence épiscopale Burkina Niger est convaincu qu’il n’y a pas de solutions en dehors de Dieu. « En dehors de Dieu, il n’y a pas de solutions possibles aux grands problèmes qui minent notre société. Le retour aux valeurs premières nous permettra d’asseoir un monde plus juste et fraternel » a-t-il souhaité.

Abbé Alfred Ouédraogo, vicaire général représentant le cardinal Philippe Ouédraogo, a tenu à remercier les directeurs nationaux et diocésains pour leur participation à la présente session. Il a ainsi convié les participants à mutualiser leurs expériences et leurs ressources pour la cause de la mission.

Au menu des réflexions de cette 9ème session des directeurs nationaux , on peut noter entre autres : une communication sur l’expérience des OPM Burkina-Niger, des conférences sur la mission auprès du monde musulman, les initiatives pour l’auto-prise en charge dans la mission d’aujourd’hui.

Les œuvres pontificales missionnaires sont un service de l’Eglise qui a pour but de manifester la nature missionnaire de l’Eglise et le devoir de tous les chrétiens de participer à sa mission par la prière, le sacrifice et la coopération matérielle.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net