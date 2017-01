L’Ecole nationale de santé publique (ENSP) de Ouagadougou dispose désormais d’un laboratoire de compétences en soins obstétricaux et néonatals d’urgence. Cofinancé par l’Agence Andelouse de coopération internationale au développement et exécuté par Medicus Mundi Andalucia, en collaboration avec le ministère de la santé du Burkina, ce laboratoire va assurer une meilleure formation pratique des élèves. La cérémonie d’inauguration a eu lieu le samedi 28 janvier 2017, sous le patronage du ministre de la santé, docteur Smaïla Ouédraogo.

Un bâtiment de type R+1 extensible en R+2, composé de 9 box, 4 bureaux, une salle de réunion et 2 vestiaires, d’un coût global estimé à 190 millions de francs CFA : c’est le joyau équipé offert à l’ENSP par Medicus Mundi Andalucia, sur financement de l’Agence Andelouse de coopération internationale au développement. Ainsi, les élèves de l’ENSP, particulièrement les sages-femmes et maïeuticiens auront l’opportunité de s’exercer dans ce laboratoire avant leurs premiers actes sur le terrain de stage.

Devenez leader de votre vie et maitrisez cet art de prendre la parole pour être entendu, écouté et compris !

Thème :

Leadership et Art oratoire : Découvrez comment augmenter votre influence positive et parler aisément et efficacement en public !

Dates et Lieu :

• Du Mercredi 01 Février au Vendredi 03 Février de 18h à 21h

• Le Samedi 04 Février de 08h-14h

Au Pacific Hôtel- Ouagadougou

Participation par personne : 145.000 FCFA

Trois (03) soirées et un (1) jour complet de séminaire + les guides du participant pour chaque module + les fichiers PDF des modules + la pratique et l’évaluation de votre prise de parole en public

Réservez votre place en payant les frais de participation par :

• Airtel-Money au 64 74 74 96

• Dans nos locaux du Lundi au Vendredi de 9h à 16h30 sis Avenue de L’UEMOA, au 2e étage du 2e immeuble à gauche après le Pacific Hôtel de la ville en remontant vers l’aéroport

« Pour convaincre, la vérité seule ne suffit pas » Isaac Asimov

Apprenons- Pratiquons- Impactons notre génération.

Infoline : (226) 60 08 83 83 (226) 73 62 09 39 (226) 77 76 71 25

Cliquez sur ce lien pour vous inscrire

Date limite d’inscription : 31 Janvier à 15h 30 mn