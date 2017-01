Kombissiri : Les activités de gestion des déchets solides 2017 ont été lancées

Améliorer et assainir les cadres de vie des populations dans les villes secondaires du Burkina Faso, c’est l’objectif global de la cérémonie de lancement des activités de gestion des déchets solides. A l’issue de cette cérémonie, un lot d’équipements a été remis aux associations de collecte pour la gestion des déchets solides. Il s’agit entre autres de tricycles, de poubelles, de chaussures de sécurité et de gilets.

Par ailleurs, le matériel reçu et les infrastructures construites pour la gestion des déchets solides ont mobilisé une somme de quarante-un millions de FCFA, a souligné M. Abdoulaye Congo, chef du PAGDM/VS. Pour celui-ci, cette somme a permis aussi d’adapter et de réaliser un système de gestion au moyen des communes représentant les villes secondaires du Burkina Faso. Au-delà de la remise du matériel, l’on a assisté à la signature de contrats de pré-collecte, collecte, balayage des lieux publics, tri et valorisation des membres. Un fait qui a permis aux différentes associations de s’engager vis à vis des autorités.

Le maire de la commune de Kombissiri, M. Hamidou O. Conombo a souligné qu’il est de leur devoir de s’impliquer pour assurer un succès total de ce projet pour l’assainissement du cadre de vie des populations et de la commune. Pour celui-ci, le projet permettra de pousser hors de ladite commune les maladies liées aux déchets solides. Pour Mme Haoua Rouamba, la présidente de l’association des femmes unies du Bazèga, l’une des bénéficiaires du matériel, « c’est un soulagement de recevoir ce matériel qui facilitera notre travail et nous remercions le maire de la commune et les partenaires financiers ». Parlant de l’entretien du matériel reçu, M. le maire a invité tous les bénéficiaires à en prendre soin et à en faire bon usage.

Les résultats attendus

Pour le maire de ladite commune, la population doit s’approprier le projet et marquer une adhésion totale à travers les actions qui seront menées dans la collecte. Il ajoute ainsi que l’implication de cette population permettra d’atteindre l’objectif global du projet. Pour le projet, il faut atteindre des objectifs de performance totale de la gestion des déchets dans l’agglomération de Kombissiri sur la période 2015-2025. Ce plan stratégique de gestion des déchets solides a été décliné en un plan d’action annuel de façon concertée avec l’ensemble des acteurs clés de la gestion des déchets solides de la commune.

Les partenaires techniques et financiers de ce projet sont entre autres, CEAS Burkina, CEAS Suisse et ses partenaires, L’association Burkinasara, la commune de Kombissiri, etc.

Yvette Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net