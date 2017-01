Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat : Le syndicat suspend son mot d’ordre de grève

Le Syndicat National des Agents du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat informe l’ensemble de ses camardes militant(e)s et sympathisant (e)s que suite à des intenses négociations entre le gouvernement et le SYNAMICA sous l’égide de l’Unité d’Action Syndicale (UAS), un protocole d’accord a été signé ce jour 24 janvier 2017 entre le Gouvernement, l’UAS et le SYNAMICA pour la résolution de sa plateforme revendicative minimale.

Par conséquent, le Bureau National suspend le mot d’ordre de grève de soixante-douze heures (72H) prévue pour débuter ce mercredi 25 janvier 2017. Il les informe par ailleurs qu’une assemblée générale extraordinaire se tiendra ce mercredi 25 janvier 2017 à partir de 15h30mn au sein du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat.

PROTOCOLE D’ACCORD GOUVERNEMENT-UAS ET SYNAMICA



ENTRE

D’une part, le Gouvernement du Burkina Faso, représenté dans les présentes, par Monsieur Paul Kaba THIEBA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

ET

D’autre part, l’Unité d’Action Syndicale (UAS) et le Syndicat National des Agents du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (SYNAMICA), représenté dans les présentes, par Messieurs Paul KABORE et Daouda OUEDRAOGO ;

Partant du dépôt du préavis de grève de Soixante-douze heures (72H), en date du 4 janvier 2017, auprès du Gouvernement par le SYNAMICA pour la satisfaction de sa plateforme revendicative minimale constituée des points suivants :

La mise en place d’un fonds de soutien à la vérification des importations ;

La règlementation de la nomination au poste de conseiller économique et commercial dans les ambassades et missions diplomatiques du Burkina Faso à l’étranger ;

Suite à la saisine de l’UAS par les soins du Premier Ministre en vue de concertations avec le SYNAMICA devant aboutir à la levée du mot d’ordre de grève prévu pour débuter le 25 janvier 2017 ;

Prenant en compte le contexte de la Rencontre Gouvernement-Syndicats en cours du 24 au 31 janvier 2017 ;

Tenant également compte des rencontres qui ont eu lieu entre l’UAS et le SYNAMICA à la Bourse du Travail, ce jour 24 janvier 2017, et entre le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, l’UAS et le SYNAMICA, ce même jour ;

Il a été arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : de la mise en place d’un fonds de soutien à la vérification des importations

Le Gouvernement s’engage à adopter des projets de textes consensuels (le décret portant institution d’une contribution au programme de vérification des importations et l’arrêté portant modalités d’application dudit décret), dans un délai de deux (2) semaines à compter de la date de signature du présent Protocole.

ARTICLE 2 :de la règlementation de la nomination au poste de conseiller économique et commercial dans les ambassades et missions diplomatiques du Burkina Faso à l’étranger

Le gouvernement s’engage à la stricte application des termes du Décret N° 2003- 084 du 19 février 2003 portant organisation des emplois spécifiques du Ministère du Commerce, de la Promotion de l’Entreprise et de l’Artisanat et du Décret n°2013-661 du 1er août 2013 portant organisation-type des Missions Diplomatiques et des Consulats Généraux du Burkina Faso.

Fait à Ouagadougou, le 24 janvier 2017

Ont signé :

Pour le SYNAMICA Pour l’Unité d’Action Syndicale

Daouda OUEDRAOGO Paul N. KABORE

Président De Mois des Centrales Syndicales,

Porte-parole de l’UAS

SG/ONSL

Pour le Ministère du Commerce,

de l’Industrie et de l’Artisanat

Stéphane Wenceslas SANOU

Pour le Gouvernement du Burkina Faso

Paul Kaba THIEBA