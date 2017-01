Lutte contre le VIH : Une foire santé pour toucher davantage les communautés

Impliquer les communautés et plus particulièrement les femmes enceintes et leurs conjoints dans la lutte contre le VIH/SIDA à travers la prévention de la transmission mère-enfant (PTME), c’est l’objectif visé par cette foire santé organisé par le Bureau du Sanmatenga de Plan international Burkina Faso. Cette foire santé est « une tribune de plaidoyer surtout au niveau communautaire, pour faire passer les messages au sein de la communauté, en ce qui concerne le domaine de la santé. « Et ce qui nous réunit plus particulièrement, c’est dans le cadre de la prévention mère-enfant du VIH », a laissé entendre le Dr Issa Siribié, coordonnateur santé de Plan international Burkina Faso pour les bureaux de Kaya et Kongoussi.

Cette foire est aussi une tribune pour présenter les « maris modèles », qui ont été choisis au sein de la communauté et qui sont des maris « qui se sont engagés à promouvoir la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Ce sont des maris qui décident d’accompagner leurs conjointes dans les formations sanitaires. Ils constituent des exemples au sein de la communauté et nous souhaitons qu’à la longue, chaque mari puisse accompagner sa femme au niveau des formations sanitaires. Ce n’est que par là que nous pourrons gagner ce combat de la transmission mère-enfant du VIH. », renchérit le Dr Siribié.

Pour toucher le plus grand nombre de personnes, cette foire a été organisée en collaboration avec l’Association pour la promotion et l’intégration de la jeunesse du Centre nord (APIJ/CN) et couplée à une activité de promotion de microfinance communautaire qui réunit des groupements de femmes et des groupes d’épargne.

Outre les actions de sensibilisation, le projet PTME de Plan international Burkina Faso apporte également un appui aux centres de santé pour la réalisation d’activités entrant dans le cadre de la PTME. Ce sont la formation des agents de santé et des agents de santé à base communautaire, le renforcement des plateaux techniques, la réalisation gratuite des examens de laboratoire et le renforcement du suivi du couple mère-enfant.

Toutes ces actions ont permis d’améliorer les résultats en ce qui la lutte contre le VIH par la prévention de la transmission mère-enfant. C’est du moins l’avis du médecin chef du district sanitaire de Kaya, Dr Albert Yaméogo : « Les activités de Plan international Burkina Faso nous permettent d’améliorer nos indicateurs en matière de PTME. Nous avons un centre de dépistage volontaire et ce sont les cas de VIH/SIDA qui sont pris en charge. A ce jour, nous avons enregistré plus de 700 personnes qui sont sous traitement. Avec ces sensibilisations, comparativement aux années antérieures, nous pouvons dire qu’elles portent fruit. Même au niveau du dépistage, il y a des avancées. Les années passées, entre 2014 et 2015, les gens ne venaient même pas. C’était difficile de voir quelqu’un venir faire un dépistage ».

Le maire de la commune de Kaya, Boukari Ouédraogo se réjouit également de cette initiative de Plan international Burkina Faso et de ses partenaires, qui participe à améliorer la lutte contre le VIH/SIDA dans sa commune.

Justine Bonkoungou (Stagiaire)

Lefaso.net