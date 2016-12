2e CASEM du ministère de la jeunesse : Bilan satisfaisant des programmes d’activités

Le ministère de la Jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelles (MJFIP) s’est tenu la 2e session du Conseil d’Administration du Secteur ministériel (CASEM) de l’année 2016, ce jeudi 29 décembre à Ouagadougou. A l’occasion de cette session, les participants ont fait le bilan de la mise en œuvre des activités de l’année 2016, planifié les activités de 2017 et adopté le budget programme du MJFIP.

C’est sous le thème : « Quelle stratégie pour une mise en œuvre efficace du budget programme du MJFIP » que la 2e session de l’année 2016 du CASEM a été conduite. A cet effet, le ministre de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelles, Jean Claude Bouda a indiqué que ledit thème est assez particulier. La particularité de ce CASEM, selon lui, c’est donc le fait de "partager ensemble un nouvel exercice consistant pour l’année 2017 à adopter ce qu’on appelle le budget-programme, qui est un nouvel outil de gestion de ressources financière et de gestion budgétaire au niveau du Burkina Faso met l’accent sur la gestion axée sur les résultats".

"A ce niveau, a-t-il expliqué, il s’agira pour les différents compartiments dudit ministère de s’approprier le budget-programme afin de mettre en place une administration plus efficiente et efficace au service de la jeunesse, de la formation professionnelle et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes"

Parlant du bilan des activités menées à partir de la lettre de mission du ministre, celui-ci a souligné qu’il était satisfaisant. Une satisfaction qui s’explique par le succès du programme de l’emploi des jeunes pour l’éducation nationale, et la conduite du programme d’insertion socioprofessionnelle des jeunes qui mettra à la disposition de la jeunesse quinze mille emplois temporaires et quinze mille emplois permanents.

En plus de faire le point des activités de l’année écoulée, cette 2e session du CASEM est une occasion surtout pour le ministère d’évaluer l’état de mise en œuvre des recommandations de la 1e session et de répondre à toutes les questions liées à la gestion, l’organisation et au fonctionnement du ministère en attendant 2017 pour le renforcement des acquis.

Yvette Zongo (Stagiaire)

Photos : Bonaventure Paré

Lefaso.net