Ministère de la communication et des relations avec le parlement : 30 médailles décernées

Pour mérite et services rendus à la nation, 30 personnes ont été élevées au rang d’officier de l’Ordre national, chevalier et officier de l’Ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec Agrafe Radiotélévision, Presse-écrite. La cérémonie s’est déroulée dans l’après-midi du mardi 27 décembre 2016 à Ouagadougou dans la cour des Editions Sidwaya, en présence de quelques membres du gouvernement et de nombreux invités.

« Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l’Ordre national », a prononcé le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, Alain Thierry Ouattara avant d’apposer la médaille sur la poitrine du ministre de la communication, Porte-parole du gouvernement, Remi Fulgance Dandjinou. Vingt-neuf autres personnes ont reçu la distinction de chevalier et officier de l’ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafe Radiotélévision, Presse écrite.

En effet, l’ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication, faut-il le rappeler, est destiné à récompenser le mérite des écrivains, artistes, hommes de culture et communicateurs qui se sont distingués par leur talent, actions en faveur du développement culturel, national ou universel. Il s’agit également d’honorer ceux qui par leur émission, film, articles, œuvrent pour la paix et la promotion de la qualité professionnelle culturelle ou d’un journalisme de qualité professionnelle.

« Certains sont quasiment à deux jours de la retraite, d’autres sont en plein cours de carrière », précise le ministre de la communication, Porte-parole du gouvernement. Mais, l’essentiel, soutient-il, c’est de reconnaitre le mérite des travailleurs qui chaque jour ont rendu possible la communication et l’information au Burkina Faso. Et en tant que récipiendaire, il n’a pas manqué de remercier les autorités et le peuple burkinabè pour la confiance placée en eux.

Encadré : Propos de quelques récipiendaires

Awa Ouédraogo, agent du ministère de la communication

« Après cette distinction, c’est un sentiment de joie et d’honneur surtout que je ressens. Je rends grâce au Tout-Puissant. Je saisis l’occasion de cette cérémonie de décoration pour remercier mes supérieurs hiérarchiques qui ont voulu m’encourager par cet acte. Ainsi, je dédie cette décoration à tous mes collègues et profite les inviter à redoubler d’ardeur dans le travail afin qu’un jour, ils puissent eux aussi être décorés ».

Oumou Tangara, RTB télé



« C’est un sentiment de joie et de fierté qui m’anime. Je remercie mes chefs d’avoir pensé à moi et de m’avoir choisi parmi tant d’autres. C’est une invite à mieux faire durant le temps qui me reste avant la retraite. Et je puis les assurer que je ne les décevrai pas ».

Noufou Enok Kindo, directeur des rédactions des Editions Sidwaya



« C’est une joie qui m’anime parce que je ne m’attendais pas à cela. C’est une décision de la hiérarchie qui a vu que le travail que nous accomplissons. Donc, c’est une distinction qui me va droit au cœur. Je remercie le bon Dieu qui est derrière tout ça parce que quand il y a une grâce, c’est qu’il y a la main divine derrière. Nous souhaitons également que d’autres collègues, d’autres confrères puissent être distingués comme nous venons de l’être et que nous puissions toujours aller de l’avant, bâtir Sidwaya pour également développer le Burkina Faso à travers nos écrits d’information, de sensibilisation et d’éducation que nous faisons chaque jour ».

Paul Ismaël Bicaba, directeur commercial et marketing des Editions Sidwaya



« Sentiment de satisfaction par rapport à tout ce que j’ai pu accomplir comme travail pendant quatorze ans. C’est véritablement un sentiment de gratitude et de reconnaissance aux Editions Sidwaya. Je profite de l’occasion pour saluer ma hiérarchie et féliciter mes collaborateurs qui ont permis que cette distinction me soit faite. De passage, je dédie cette récompense à ma famille qui souffre toujours de mon absence parce que tout le temps concentré au service ici ».

