Education : Une trentaine de lauréats à la journée de l’excellence au Yatenga

La fête de l’excellence provinciale qui a eu pour cadre, pour la première fois, la cour de la direction provinciale de l’éducation nationale et de l’alphabétisation a rassemblé en cette fin des cours du premier trimestre de l’année scolaire outre les autorités locales, les élèves, les parents, les éducateurs et les encadreurs pédagogiques des circonscriptions d’éducation de base (CEB) du Yatenga. C’est s ous le thème « Excellence et discipline en milieu scolaire » que les acteurs des dix-neuf (19) CEB et les directeurs d’écoles, des Collèges d’Enseignement Général du Yatenga ont placé la journée dédiée aux meilleurs d’entre eux.

Des résultats moyens mais intéressants



Par la voix de l’inspecteur Sigui Michel Sawadogo, le comité d’organisation a indiqué qu’il a dû recourir aux résultats des examens scolaires, session de 2016 aux niveaux du primaire et du post-primaire pour sélectionner les plus méritants. Harouna Kiemdé, directeur provincial de l’éducation nationale et alphabétisation (DPENA) du Yatenga dans son intervention a laissé entendre que les taux de réussite au CEP et au BEPC enregistrés par la DPENA du Yatenga à la session de 2016 sont respectivement de 54,23 % et 41,12 %. Convaincu que ces résultats sont à peine moyens à l’échelle provinciale, il a indiqué qu’il est bon de s’y arrêter car ils cachent des individualités intéressantes qu’il convient de saluer et de magnifier afin que cela puisse susciter une saine émulation entre les différents acteurs.

Etre des « ambassadeurs de l’excellence »



Avant la remise des prix aux lauréats M. Kiemdé a remercié l’ensemble des partenaires pour leur contribution à la lutte contre l’analphabétisme, l’ignorance dans la province du Yatenga. La présidente de la cérémonie, avant tout propos, a rappelé que l’organisation de l’excellence favorise une saine émulation entre les différents acteurs du monde éducatif et les récompenses constituent une incitation à faire mieux. Dans son intervention, Séni Kabou n’a pas manqué de féliciter et encourager les lauréats de cette édition de l’excellence et leur a demandé d’être des « ambassadeurs de l’excellence ». Au terme de son propos, la première responsable de la province a fait savoir aux élèves, lauréats, parents, et enseignants, que toutes les autorités politiques et administratives de la Province du Yatenga sont fiers des performances dont ils ont fait montre malgré tout. « Vous devez continuer de travailler, d’avancer, de chercher à être toujours parmi les meilleurs. C’est à ce prix que notre province pourra, elle aussi, apporter sa part contributive à l’émergence d’une province, d’une région et d’un pays en quête urgente, nécessaire et permanente d’excellence » a martelé Mme le Haut-commissaire.

Des récompenses aux plus méritants



Une trentaine de lauréats ont été primés pour avoir réussi à émerger du lot en créant la différence d’avec leurs pairs. Au palmarès, on retiendra que la CEB de Ouahigouya1 reste la meilleure avec 70,65% de taux de réussite. La palme du meilleur CEG revient à Ziga avec 100% de taux de réussite au BEPC. Les élèves les plus méritants, dans les différentes catégories, sont repartis avec des vélos, des kits scolaires, du matériel didactique, des fournitures de bureaux, des ordinateurs portables, des tablettes et des sommes en espèce, offerts par les autorités et les partenaires de l’éducation du Yatenga.

Yann NIKIEMA

Lefaso.net