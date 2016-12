Burkina : Le Premier ministre Thiéba a reçu sa première distinction

C’est avec beaucoup d’émotions que le Premier ministre Paul Kaba Thiéba dit recevoir cette distinction honorifique. La raison, dit-il : « C’est la première distinction que je reçois de mon pays ». Et Paul Kaba Thiéba de souligner : « Cela fera plusieurs années que je travaille et comme j’ai travaillé longuement à l’étranger, je n’ai pas eu la chance d’être décoré. Pour moi, c’est la reconnaissance d’une carrière ».

Pour le chef de Gouvernement, « c’est avec beaucoup d’abnégation et de joie, le sens du devoir » qu’il dit accomplir cette mission , précisant que cette distinction est une reconnaissance du travail de son équipe mais aussi, une invite à persévérer pour mériter de la nation, par le travail et l’honnêteté. « Cela me donne plus de courage, de volonté et de détermination à continuer à travailler aux côtés du président du Faso. Cela amplifie d’avantage l’esprit de sacrifices » a-t-il renchéri.

Le contrôleur général de l’Autorité supérieur de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC), Luc Marius Ibriga, a été élevé au grade de commandeur de l’Ordre national. « C’est une grande obligation qui pèse sur moi surtout dans le domaine dans lequel j’interviens. Le secrétaire général de l’ASCE et moi avons été distingués. Je suppose que cette distinction veut nous dire de poursuivre dans la voie que nous avons tracée » a signifié Luc Marius Ibriga conscient que son équipe doit redoubler d’efforts, dans la lutte contre la corruption et pour une utilisation rationnelle du bien public.

D’autres membres du gouvernement, notamment les ministres en charge des affaires étrangères, de l’éducation nationale, des infrastructures, de l’énergie et celui de l’environnement, ont reçu des médailles d’officiers de l’ordre national. Pour le ministre des Infrastructures, Eric Bougouma, cette distinction est une invite à « faire plus ». « Les chantiers s’annoncent énormes et 2017 se présente comme une année charnière où nous mettrons l’ensemble du Burkina en chantier » a-t-il confié.

Au total, ce sont neuf médailles de grade d’officiers et deux de grade de commandeurs de l’Ordre national qui ont été décernées. Signe de la reconnaissance de la nation à l’endroit de ses fils, cette cérémonie de décoration, initialement prévue pour le 8 décembre, s’inscrit dans le cadre de la fête nationale du pays.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net