Conseil National de la Jeunesse : Les élections attendues pour « courant décembre 2017 »

Assurer la représentativité des jeunes et leur pleine participation à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets de développement …, voilà ce à quoi le CNJ s’attelle. Créée en 2008, cette structure faîtière de la jeunesse burkinabè est implantée dans les quarante-cinq provinces et réunit en son sein plus de 2000 associations.

Depuis le mois de mars, le Conseil National de la Jeunesse(CNJ) est en pleine restructuration. Celle-ci vise non seulement le renouvellement des bureaux exécutifs régionaux et national, mais aussi l’installation de bureaux exécutifs aux échelons provincial et communal. Se voulant le plus inclusif possible, le processus de restructuration est assuré par une équipe technique qui comprend non seulement les membres du CNJ, mais aussi certains de leurs partenaires que sont les ministères de la Jeunesse et de l’Insertion Professionnelle ainsi que celui de l’Administration Territoriale.

Ces différentes entités ont d’ores et déjà procédé à la relecture des textes et à l’élaboration d’un code électoral qui ont été adoptés les 10 et 11 juin 2017 à Kaya. Commencée en juillet, la réception des dossiers a, elle, due être reportée à deux reprises, question de permettre au plus grand nombre d’organisations de participer aux élections que le président intérimaire Mamoudou Ouédraogo espère voir se tenir « le plus tôt possible » en décembre 2017. Le nombre d’organisations ayant mandaté des candidats pour ces élections s’élève à 1300. La liste des candidats sera publiée tout aussi incessamment puisqu’une réunion a été tenue à cet effet le 08 novembre.

Soumana Loura (stagiaire)

Lefaso.net