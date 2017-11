Décès de MEDAH Aouridomè Roseline : Remerciements et faire part

Les grandes familles kpagnaounin et Metouélè à Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Dissin et à Mou ont la profonde douleur de vous faire part du décès de leur fille, Sœur, tante, cousine Mère et grande mère :

MEDAH Aouridomè Roseline précédemment Sage-femme au CHR de Koudougou, survenu le 22 octobre 2017 à Ouagadougou à l’hôpital Yalgado OUEDRAOGO.

Elles témoignent leur gratitude et leur reconnaissance à tous ceux qui de près ou de loin leur ont apporté leur compassion et leur soutien moral, spirituel, matériel et financier lors de son décès et de ses obsèques dans son village à Mou.

Elles remercient toute particulièrement :

1. Le responsable du CHR de koudougou et son personnel

2. Le Directeur de l’ENSP de Koudougou son personnel et les élèves

3. Ses promotionnaires, ses collègues,

4. Mr Zéphirin DIABRE, Président de l’UPC et chef de fil de l’opposition politique Burkinabé,

5. Les amis, les voisins et connaissances à Ouagadougou et à Koudougou.

Elles se gardent de citer des noms de peur d’en oublier.

Par ailleurs, elles vous informent que des messes seront dites pour le repos de l’âme de la défunte selon le programme suivant :

 Dimanche 12/11/2017 à 8h30 mn à la paroisse saint Jean XXIII

 Dimanche 19/11/2017 à 9h 00 mn à la paroisse Christ Roi de Pissy

 Mardi 21/11/2017 à 18h30 mn à la paroisse Saint Jean XXIII

 Dimanche 26/11/2017 à 10h30 mn à la paroisse Saint Jean XXIII

 Dimanche 03/12/2017 à 09h00mn à la paroisse de la Patte d’OIE

 Dimanche 10/12/2017 à 09h00mn à la cathédrale de l’Immaculée Conception

 Dimanche 17/12/2017 à 09h00 min à la paroisse saint Camille

Roseline tu demeureras éternellement dans nos cœurs. Paix à son âme.