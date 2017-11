Rentrée politique du NTD : « Le NTD fait confiance au président Rock », Vincent T. Dabilgou

Le Nouveau Temps pour la Démocratie (NTD), parti de la mouvance présidentielle, a effectué sa rentrée politique 2017-2018, le samedi 4 novembre 2017, à Faramana et à Dandé, communes rurales de la région des Hauts Bassins, province du Houet. Députés, maires et le ministre du parti se sont joints à leur président national, Vincent T. Dabilgou, pour défendre le Plan national de développement économique et social(PNDES) et expliquer aux populations l’intérêt général contenu dans ce programme présidentiel, toute chose qui réconforte le NTD dans son option de soutenir l’action du président Rock Marc Christian Kaboré.

A l’occasion de sa rentrée politique 2017-2018, le Nouveau Temps pour la Démocratie (NTD) a fait une immersion dans les profondeurs du Burkina Faso pour « honorer une promesse politique » et « exposer le contenu du PNDES à ces communes rurales », d’après Vincent T. Dabilgou, d’où le thème « Contribution du NTD à l’appropriation du Programme National de Développement Économique et social (PNDES) dans les communes rurales du Burkina Faso ». Dans la matinée du samedi 4 novembre, devant hommes, femmes, jeunes et notabilités communales, le président du parti, les trois députés, le ministre des Transports et de la Mobilité urbaine, Souleymane Soulama, les maires et les conseillers du parti ont exposé à tour de rôle le contenu du PNDES et son apport concret dans l’épanouissement des populations des communes rurales en particulier.

Toutes les préoccupations des représentants des jeunes et des femmes exposés respectivement par Zoumana Dembelé et Sako Tiapri sont déjà prises en compte dans le PNDES selon le président du parti. Il s’agit essentiellement, « de la construction de maternité, de l’accès au microcrédit, de l’autonomisation des femmes, de l’accès aux engrais agricoles, de l’aménagement des pistes rurales etc. ». Le président du parti s’est dit réconforté du choix du thème parce que le PNDES est un « outil de développement certain » qui va développer le Burkina Faso. De ce fait, il faudra que « les communes rurales s’en approprient ».

« Vous vous êtes adossés à du Rock »

Vincent T. Dabilgou dit « comprendre » l’attente pressante des populations. Mais il dit rester optimiste car dit-il, « on ne peut pas tout faire en deux ans ». Une chose est sûre, « il reste trois ans et le NTD fait confiance au président Rock ». Aux populations de Dandé qui l’a reçu en grande pompe dans la soirée, il les a rassurées de sa disponibilité à plaider auprès du gouvernement pour le développement de leur commune où son parti compte cinq conseillers. La députée Madame Zalissa Koumaré a exhorté les populations de Dandé à non seulement accompagner leurs conseillers, mais aussi à avoir un œil sur les élus afin que les « fruits de la croissance soient équitablement redistribués au profit de chaque habitant ».

En accordant leur confiance au NTD, ces populations « ont fait le bon choix d’un parti politique qui compte dans la majorité présidentielle », rassure Vincent T. Dabilgou. En un mot, elles se sont « adossées à du Rock », se réjouie-t-il. Selon le président du NTD, son parti a été « le premier parti à avoir déclaré son soutien à la mouvance présidentielle » et reste aujourd’hui la quatrième force politique après les élections municipales. Ce qui place le parti en première ligne au sein des partis de la mouvance. Cette rentrée a été aussi l’opportunité pour le parti d’installer ses bureaux communaux dans les deux localités. A Faramana, c’est le conseiller Amidou Traoré qui représente le parti. Il a promis de travailler de concert avec tous les habitants de Faramana et à « cultiver la paix et la tolérance » afin que la stabilité continue de régner dans la commune.

A Dandé où le poste de premier adjoint au maire est occupé par le NTD, c’est Amadou Sebgo qui a été désigné à l’unanimité comme secrétaire général communal du parti. La rentrée politique du parti a été effectuée, mais les échanges sur le PNDES se poursuivent dans les communes de Léo, de Madjoari et de Zoaga.

Correspondant