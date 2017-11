Forces armées nationales : Des défis à la hauteur d’un colosse de 57 ans

Baromètre du Faso

Saran Séré/Sérémé

Femme politique

L’ancienne candidate à la présidentielle de 2015, naguère présidente du Parti pour le développement et changement (PDC) a été nommée au poste de Médiateur du Faso par le gouvernement le 27 septembre 2017. Elle devient ainsi la 3e femme et la 5e personnalité à occuper ce poste depuis sa création en 1994.

Mogho Naaba Baongo

Prix de l’intégrité du SITHO

La 12e édition du Salon International du Tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) qui s’est tenue du 27 septembre au 1er octobre a décerné au roi des Mossé le prix de la promotion de l’intégrité. Sans doute une manière symbolique et louable de saluer la contribution des chefs traditionnels à la préservation de la paix sociale et de nos valeurs traditionnelles.

Siriki Coulibaly et Claude Guébré

Employés du SIAO

Respectivement agent comptable et caissier du SIAO, ils ont été reconnus coupables de détournement de deniers publics sur la somme de plus de 251 millions de FCFA et condamnés, le 26 septembre 2017, à cinq ans de prison ferme, une amende de dix millions de FCFA et dix millions de FCFA à titre de dommages et intérêts.