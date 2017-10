Projet RIPOST : Le comité de pilotage à Ouagadougou pour un renforcement des capacités des pays partenaires

Le ministre de la santé, Nicolas Méda, a présidé, ce lundi 30 octobre 2017, à Ouagadougou, la première réunion du comité de pilotage du projet RIPOST. Réunion qui est prévue pour se tenir les 30 octobre et 1er novembre 2017, a aussi servi de cadre au lancement officiel du projet, financé par l’Agence Française de Développement(AFD) et reparti sur la période 2017-2021. Objectif de la réunion, renforcer les capacités des services de santé des pays partenaires pour la coordination et la gestion des épidémies.

Après l’émergence de maladies infectieuses notamment celle de l’épidémie à virus EBOLA de 2014, la nécessité de renforcer les systèmes de santé nationaux et les mécanismes régionaux de surveillance et de riposte, s’est révélée être un impératif. C’est ainsi que l’OOAS (l’Organisation Ouest Africaine de la Santé), dans le cadre de son plan stratégique 2016-2020, et suite à la décision des chefs d’Etat de la CEDEAO de créer un centre régional de surveillance et lutte contre les maladies, a fait de la gestion des épidémies une de ses priorités.

Le projet RIPOST (renforcement des capacités en santé publique des Etats francophones),mis en œuvre par l’OOAS avec l’appui technique et financier de l’Agence Française de Développement(AFD), et des partenaires techniques tels que l’Agence de Médecine Préventive(AMP),vient, à en croire le ministre de la santé, Nicolas Méda, répondre à ce besoin de renforcement de capacités des pays dans la gestion des épidémies.

Patrick Dauby, chef de projet Agence Française de Développement

Il couvre plusieurs pays à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Niger, et le Togo. Il vise principalement, le renforcement des systèmes de santé et l’amélioration des capacités dans ces pays.

Pour le directeur général de l’OOAS, Xavier Crespin, la rencontre de Ouagadougou vise à, faire l’état d’avancement du projet depuis la dernière rencontre ; informer les participants sur le projet, les mécanismes de mise en œuvre et le plan de travail de la première année ; la formulation des mesures à prendre en vue de l’accélération dans l’exécution du projet.

Pr Nicolas Méda, ministre de la santé

Selon le Pr Nicolas Méda, le projet est d’une importance capitale pour la région, principalement pour les 06 pays francophones concernés. Il vient à point nommé dans la mesure où, il y a une nécessité pour les pays de renforcer les capacités des acteurs à réagir lors de la détection d’une alerte épidémique.

Pour Patrick Dauby, de l’Agence Française de Développement, l’épidémie d’Ebola a révélé les failles des systèmes de santé des pays et a rappelé l’importance de construire un réseau d’alerte, de riposte, et de renforcement des capacités afin de répondre à ce genre de cas épidémique.

Souhaitant plein succès à la suite des travaux, le ministre Nicolas Méda, a officiellement ouvert la session du comité de pilotage du projet RIPOST.

Tambi Serge Pacôme Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net