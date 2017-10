Championnat D1 : l’EFO reçoit une deuxième claque

La saison peine véritablement à démarrer chez les Bleu et Blanc. Battus à la première journée par l’AS Sonabel, ils n’ont pas réussi à redresser la barre lors de la deuxième journée face à l’USFA.

Tout avait pourtant bien commencé pour l’EFO dans ce match dominé de façon alternée par les équipes. Les Bleu et Blanc s’offrent même pratiquement les meilleures occasions sans les concrétiser. Adama Zerbo, le maitre à jouer de l’EFO n’est pas dans un grand soir. Servi dans la surface de réparation de l’USFA et seul face au portier, il n’a trouvé mieux à faire que de mettre la balle au dessus de la barre transversale.

Les militaires, devant la pression, sont obligés de se replier pour défendre et procéder par des contres. Ce qui leur permet de garder leur cage inviolé jusqu’à la fin de la première partie.

De retour des vestiaires, les militaires maintiennent le cap et accélèrent dans leurs contre-offensives. Ils parviennent ainsi à prendre à défaut la défense Bleu et Blanc. Parti sur le flanc gauche, le joueur envoie un bolide que le portier de l’EFO ne pouvait arrêter. Il repousse la balle mais ; l’assassin n’était pas loin. Placé dans le dos des défenseurs, il profite de cette occasion et plante le but qui va faire mal à l’EFO. EFO : 0-1 USFA.

Boureima Kaboré, entraineur de l’EFO, fait des ajustements à l’attaque et au milieu du terrain. Ne se sentant pas à l’abri avec un seul but, Mousso Ouédraogo procède aussi à des remplacements en vue de contrecarrer les plans de son homologue. Les attaques de l’EFO échouent très souvent dans les dernières passes. Le navire Bleu et Blanc à la peine ne parvient pas à légaliser. Les Stellistes concèdent ainsi leur deuxième défaite successive en ce début de saison. Difficile pour un club qui nourrit pourtant de grandes ambitions pour cette saison.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net