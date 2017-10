Décès de Bernard Lédéa Ouédraogo : Les groupements Naam s’activent pour les obsèques

La nouvelle du décès du Dr Bernard Ouédraogo, fondateur de la FNGN s’est répandue très tôt dans la matinée d’hier dans la cité de Naaba Kango. Certes que c’était connu que l’homme était malade mais personne ne s’attendait à accueillir cette triste nouvelle d’autant plus que les préparatifs de la journée d’hommage de son vivant qui devait lui être dédiée au cours du mois de novembre se confirmait.

Relever le défi de l’organisation des obsèques du fondateur

Ils ont répondu présents à l’appel des premiers responsables de la structure en venant de tous les départements des provinces du Yatenga, du Loroum, du Passoré et du Zondoma. Eux c’était les responsables des unions, de la radio « La Voix du Paysan », des fidèles auditeurs, des groupements féminins, des animateurs de la FUGN qui étaient en conclave d’organisation des obsèques de leur « Papa » Bernard Lédéa Ouédraogo. Pour Hamidou Ganamé Secrétaire Général de la FNGN c’est un défi que les différents responsables ont décidé de relever afin de rendre un ultime hommage à l’illustre disparu.

« Nous le faisons pour que les gens sachent que Bernard Lédea a laissé sur terre des enfants dignes qui ont pris l’engagement de poursuivre sa gigantesque œuvre ». Pour ce faire au vu du programme proposé par la famille (Voir encadré), des commissions ont été formées pour que le cérémonial d’hommage au siège de la fédération et du transfert de la dépouille à Gourcy pour l’inhumation le samedi 4 novembre 2017 soit une parfaite réussite laissera entendre M. Ganamé.

Yann NIKIEMA

Lefaso.net

Témoignages de quelques responsables des Unions de la FNGN

Nyampa Saïdou : Président de l’Union de Ouindigui (Loroum)



« Je suis dans ma soixante dixième année de vie mais Bernard est comme un papa pour moi. Depuis plus de quarante ans que je suis dans l’union sous l’impulsion de Bernard qui nous appris à dompter la nature pour tirer notre pitance. Ce qui nous reste c’est continuer à faire vivre ce qu’il a créé. Je remercie le bon Dieu de m’avoir mis sur le chemin de cet homme. Que Bernard repose en paix »

Sougouri Adama : Directeur de la radio la Voix du Paysan

« Aujourd’hui nous pleurons tous la disparition d’un homme qui a donné toute sa vie pour le développement du monde paysan pour une véritable citoyenneté paysanne. Je vous avoue que Dr Bernard L. Ouédraogo a placé la communication au centre de toute son action depuis la création des groupements Naam. Afin de mettre au même niveau d’information tous les membres de la fédération, de partager les innovations culturelles et de sensibiliser les acteurs du monde rurale l’homme a trouvé l’idée géniale de créer un outil de communication qu’est la radio la « Voix du Paysan » qui est opérationnel depuis 1996. Les œuvres du « Vieux » sont immenses et nous avons foi en son concept, à l’organisation mise en place. Le fondateur sera heureux là où il est de savoir que son action sera poursuivie pour les générations futures. Que son âme repose en paix après tant d’années de combat pour le bien être du monde paysan. »

Sawadogo Nebnoma : Ancien président des réseaux des chambres d’agriculture d’Afrique de l’ouest

« J’ai connu Bernard Lédéa en 1965 quand il était conseiller d’éducation rurale au Yatenga, et depuis j’ai cheminé à ses côtés pour le développement du monde paysan après une formation de trois ans pour contribuer à la lutte contre l’exode rural. L’homme que je qualifie d’extraordinaire connaissait sa société et à œuvrer pour la responsabilisation des paysans, la cohésion, l’unité des producteurs. Grâce a l’appui de Bernard nous avons eu plusieurs formations ce qui nous a valu d’être responsabiliser au sein de la fédération au niveau national et sous régional. Merci à l’homme qui vient de nous quitter pour son sens de l’amitié que Dieu l’accueille dans son royaume céleste. Paix à son âme »

PROGRAMME DES OBSEQUES DU Dr BERNARD LEDEA OUEDRAOGO

JEUDI 2 Novembre 2017

20H00 : Veillée de prière au domicile familial à Ouaga 2000

VENDREDI 3 Novembre 2017

06H00 : Transfert de la dépouille mortelle à Ouahigouya

10H00 : Cérémonial d’hommage au siège de la FNGN

20H00 : Veillée de prière suivie de recueillement au domicile familial au secteur 10 de Ouahigouya

SAMEDI 4 Novembre 2017

8H00 : Messe d’absoute à la Cathédrale Christ Roi de l’Univers

10H00 : Transfert de la dépouille à Gourcy

11h00 : Prière à l’Eglise de la paroisse Saint Joseph de Gourcy suivie de l’inhumation.