Crise à l’UPC : « La mobilisation va même au-delà de l’UPC, et concerne désormais ... », Léonard Bouda

« Le second groupe (parlementaire, UPC/RD, ndlr nous a été imposé par la majorité mécanique de la conférence des présidents de notre Assemblée nationale. Les militants n’ont pas été surpris par cette décision », ont situé les conférenciers dans leur déclaration liminaire. Pour eux, les députés en cause ont été élus par les militants de l’UPC et non par le bureau de la conférence des présidents.

Par voie de conséquence, décident-ils, « la poursuite de la mobilisation et le maintien de la pression sur les députés traitres par tous les comités de base et dans toutes les localités du Burkina et à l’étranger, singulièrement dans les provinces concernées par les trahisons, pour arracher les mandats », « le relèvement de leur fonction dans les instances du parti », « l’interdiction des traites aux réunions des instances du parti et à l’accès au siège du parti ».

A en croire les animateurs de la conférence, il y a une mobilisation de plus en plus grandissante contre la forfaiture des treize députés. « La mobilisation va même au-delà de l’UPC, et concerne désormais tous les citoyens attachés à la démocratie, à la bonne gouvernance et à la morale politique », affirme le porte-parole, Léonard Bouda, dans la déclaration liminaire. Les militants de l’UPC marquent leur indignation face à ce qu’ils ont qualifié d’achat de treize députés par le MPP en vue de fragiliser leur parti, citant de passage des propos du ministre de la sécurité, par ailleurs président par intérim du parti au pouvoir, Simon Compaoré.

« Eh bien, la mise en ligne d’une vidéo vient confirmer une fois de plus que le MPP est bel et bien l’instigateur de la trahison la plus sotte du monde. Cette vidéo a été reprise par des médias comme Netafrique et France 24 », ont-ils pointé avant de déclarer, après description de l’élément : « nous n’avons pas oublié qui distribuait les gourdins pour bastonner les personnes intègres qui manifestaient suite à l’assassinat de Norbert Zongo ».

Les conférenciers appellent le procureur du Faso à faire valoir l’article 537 du Code pénal burkinabè ‘’qui punit les agissements de Simon Compaoré à une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende pécuniaire’’. Pour eux, de tels comportements n’honorent pas le Burkina.

« Nous suggérons qu’une expertise psychiatrique soit effectuée sur ce monsieur avant qu’on n’en arrive au pire. La sécurité d’un pays ne doit pas être dans les mains d’un monsieur qui a perdu les pédales », ont-ils dit, appelant le président du Faso et le Premier ministre à prendre les « mesures idoines ».

« Si sa kalachnikov crépite sur un seul Burkinabè, même les habitants de l’enfer seront surpris de son arrivée », ont-ils averti avant de signer : « A partir de ce soir, nous allons rendre visite à tous les députés. Que le ministre se prépare à nous croiser ce soir. Nous voulons faire comprendre à ces députés frondeurs qu’on ne peut pas s’amuser avec nos voix ».

Oumar L. Ouédraogo

Lefaso.net