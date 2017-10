Opérationnalisation du G5 Sahel : Une délégation du Conseil de sécurité de l’ONU s’informe au Burkina

Avant le Burkina, la délégation était au Mali où elle a séjourné du 19 au 22 octobre. Là, elle a pu visiter le Centre de commandement de la Force G5 Sahel sis à Sévaré (région de Mopti, centre du Mali) avant de mettre le cap sur le Burkina où elle est arrivée en début d’après-midi. Elle s’est rendue sur l’avenue Kwamé N’Krumah (au cœur de la capitale) où les ambassadeurs ont pu rendre hommage aux victimes des attaques du 15 janvier 2016 et du 13 août 2017.

Cette étape de terrain a été suivie d’un moment de travail au ministère des Affaires étrangères avant de mettre le cap sur Kosyam où le président du Faso, Roch Kaboré, s’est entretenu avec la délégation. Un tête-à-tête à l’issue duquel, le chef de délégation, l’ambassadeur d’Ethiopie auprès des Nations-Unies, Tekeda Alenu a expliqué que son équipe rentre au siège de l’organisation mondiale (ONU) à New-York, rassurée que le Burkina et les autres pays du G5 Sahel méritent d’être accompagnés dans l’élan qu’ils ont engagé.

« Nous sommes pleins d’espoir que, le Conseil de sécurité décidera de prendre les mesures nécessaires pour que les pays du G5 Sahel puissent lutter contre le terrorisme et pour leur développement », a-t-il déclaré, ajoutant qu’aussi bref soit-il, le séjour a été studieux à travers des rencontres à divers niveaux qui ont permis à la mission de se rendre compte du « sérieux » du gouvernement burkinabè dans ce défi de lutte contre le terrorisme.

Pour l’ambassadeur de la France auprès des Nations-Unies, François Delattre, en termes d’enseignements partiels et provisoires, la délégation a tiré trois principaux messages : une appréciation commune de l’ampleur de la menace terroriste et une volonté unanime de l’éradiquer ; un engagement déterminé de l’ensemble des interlocuteurs derrière la Force du G5 Sahel et, enfin, un appel fort et dénué d’ambiguïté de l’ensemble des interlocuteurs à un soutien international à travers notamment le Conseil de sécurité.

« L’entretien que nous venons d’avoir avec le chef de l’Etat a été particulièrement frappant », a confié François Delattre à l’issue des échanges avec Roch Kaboré.

« Nous amenons ce troisième message avec nous à New -York, nous en ferons part à nos capitales et j’espère qu’un consensus décidera au sein des membres du Conseil de sécurité sur les modalités de ce soutien, que nous souhaitons apporter à la Force conjointe du G5 Sahel », a projeté M. Delattre, dont le pays assure la présidence du Conseil de sécurité de l’ONU. A l’en croire, la France a fait du G5 Sahel, une priorité de sa présidence et plusieurs initiatives sont annoncées dans cet élan.

L’ambassadeur de l’Italie auprès des Nations-Unies, Sebastiano Cardi estime donc qu’au terme de la tournée qui a conduit dans l’ensemble des pays du G5 Sahel, la délégation dispose d’éléments nouveaux à même de permettre au Conseil de sécurité de prendre une décision en appui des efforts des pays de cette Force.

Une visite qui laisse satisfaction aux autorités burkinabè, selon le ministre burkinabè des affaires étrangères, Alpha Barry. « On se sent réconforté après cette visite ; parce que c’est le Conseil de sécurité qui décide des grandes affaires du monde, y compris pour notre région, le Sahel », a-t-il justifié. A l’en croire, une unanimité réconfortante se dégage sur la nécessité de soutenir les pays du G5 Sahel, même s’il reste encore des étapes comme la réunion ministérielle du Conseil de sécurité en fin octobre et la conférence des donateurs en décembre 2017 à Bruxelles.

Pour mémoire, la Force du G5 Sahel est composée du Mali, du Tchad, du Niger, de la Mauritanie et du Burkina Faso. Elle a été constituée sur initiative de la France par la Résolution 2374 du Conseil de sécurité de l’ONU (Organisation des Nations-Unies). Elle a pour mission de lutter contre le terrorisme et le crime organisé dans les pays membres.

