Disparition de Salifou Diallo : Forte mobilisation à l’aéroport de Ouagadougou pour accueillir la dépouille mortelle

Décédé le 19 aout dernier, à Paris en France, la dépouille mortelle de Salifou Diallo est arrivée dans l’après-midi de ce 23 aout 2017, à Ouagadougou. Le président du Faso, les membres du gouvernement, les parlementaires de la 7e législature, des responsables de partis politiques, des chefs de représentations diplomatiques, ainsi que d’autres amis et parents sont venus accueillir le corps du désormais ex-président de l’Assemblée nationale.

Annoncé pour 16h, c’est à 16h20mn que l’avion présidentiel a foulé le tarmac de l’aéroport international de Ouagadougou. Il s’immobilise une dizaine de minutes plus tard. Puis, le protocole se met en place. Très forte mobilisation, la quasi-totalité des députés sont au pied de l’avion qui transporte le corps de leur président. Des leaders de partis politiques, opposition comme majorité, sont aussi présents.

Le visage grave, le regard perdu. Pendant que les membres de la délégation ramenant la dépouille mortelle commencent à descendre de l’oiseau volant, la pluie s’invite. Qu’à cela ne tienne, tous restent sur place. C’est d’ailleurs sous cette forte pluie que le cercueil contenant le corps sans vie de Salifou Diallo est sorti de l’avion et conduit au niveau du fret de l’aéroport où l’essentiel du cérémonial devrait se tenir. Là, attendait une foule immense. Sur certaines banderoles, on pouvait lire des messages de compassion et d’hommage de partis politiques ou de club de football.

Après les honneurs militaires dus à son rang et une allocution qui se résume en un doua (prière pour le repos de son âme), le cortège funèbre s’ébranle vers le domicile du défunt à Ouaga 2000. Dans ce long cortège, malgré la pluie, on y trouve de nombreux jeunes à motos. Au même moment, un monde impressionnant attendait au niveau du domicile.

Une veillée funèbre est prévue à partir de 20h. Demain, 24 aout 2017, une cérémonie d’hommage nationale sera rendue à Salifou Diallo au Palais des sports de Ouaga 2000 où des délégations étrangères sont attendues. Aussi, le cortège va d’abord se rendre au siège du parti qu’il présidait, le Mouvement du peuple pour le progrès, puis à l’Assemblée nationale où il est prévu un cérémonial d’hommage à l’image de l’ouverture d’une session parlementaire. Ensuite, le corps sera transféré à Ouahigouya, sa ville natale où il reposera à jamais. L’enterrement aura lieu le vendredi 25 aout 2017.

Moussa Diallo

Lefaso.net