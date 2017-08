Agression d’un mannequin en Afrique du Sud : Grace Mugabe sauvée par l’immunité diplomatique

• mercredi 23 août 2017 à 21h34min

La première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, soupçonnée d’agression d’un mannequin à Johannesburg en Afrique du Sud, a obtenu l’immunité diplomatique auprès des autorités sud-africaines, et a rejoint la capitale du Zimbabwe, Harare.

Grace Mugabe l’épouse du président zimbabwéen Robert Mugabe, qui figure parmi les favoris pour succéder à son mari, âgé de 93 ans, est sous le coup d’une plainte pour coups et blessures contre un mannequin. Gabriella Engels, 20 ans, affirme avoir été agressée violemment, avec un câble et une prise électrique, par la première dame zimbabwéenne dans un hôtel d’un quartier huppé de Johannesburg, le 13 août 2017. Selon les médias sud-africains, deux fils de Grace Mugabe se trouvaient dans le même établissement.