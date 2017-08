UNIVERSITICC 2017 : Les acteurs culturels en formation à Bobo-Dioulasso

Du 21 au 25 Aout 2017 se tiennent à Bobo-Dioulasso, les ateliers de formation de la 4eme édition des universités des industries culturelles (UNIVERSITICC 2017). L’objectif général de ces sessions est de permettre aux industries culturelles et créatives, de disposer d’un capital humain qualifié et suffisant dans les différents compartiments de la chaine de production culturelle. La cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée par le ministre de la culture, des arts et du tourisme, Tahirou Barry.

« La formation est au cœur de la politique du gouvernement et spécifiquement au centre des préoccupations du département en charge des arts, de la culture et du tourisme », a signifié le ministre Tahirou Barry qui à l’entame de cette cérémonie d’ouverture, a bien voulu observer une minute de silence en la mémoire de Salifou Diallo, président de l’Assemblée nationale et à celle des victimes de l’attaque terroriste du café Aziz Istanbul. C’est ainsi que, à travers la 4eme édition des universités des industries culturelles (UNIERSITICC 2017), une série de formations a été initiée au profit des acteurs du monde culturel dans la ville de Bobo-Dioulasso, du 21 au 25 Aout 2017. Des ateliers qui apporteront à ces derniers, des outils nécessaires en vue de réussir dans la gestion de la carrière des artistes et des organisations artistiques et culturelles. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

